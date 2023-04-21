【儲銀大改革】 專家警告勿望利息下跌

澳洲國民在過去一年經過十次的加息，令公眾對儲備銀行日益感到不滿，而聯邦財長查默斯於去年 7 月，宣布對澳洲儲備銀行進行檢討，而昨天，他便公布了該份有關改革儲銀的一份長達300 頁的檢討報告，報告一共提出51項建議， 這亦是自 1980 年代以來對儲銀進行的首次獨立檢討，亦是對儲銀進行了數十年來最大規模的改革。





檢討報告所提出的51項建議中，包括要求儲銀的運作要更加透明，而現時由儲銀董事局設定利率的權力將會交由一個新成立的「貨幣政策委員會」負責， 成員包括儲銀的行長、副行長、金融部次長和六名由財長任命、任期為五年的外部成員。同時，每年只會召開八次議息會議而不是像現時是每個月舉行，讓董事局有更多時間來進行決策上的工作。在每次議息會議後行長亦要舉行記者會，至於董事局成員也需要偶爾在一些公開場合發表講話。





檢討報告亦建議一個獨立的「管理委員會」，負責儲銀在策略、財務、員工規劃和風險管理的工作，但該委員會並不會涉及有關貨幣、支付政策或穩定金融方面的工作。





儲銀行長洛菲利（Philip Lowe）對有關建議表示歡迎，並承認他曾經犯錯。





洛菲利說：『作為儲銀行長，我承認目前在管理儲銀的安排並不符合現代的標準。所以有關提出的改革，將有助解決這個問題。改革亦有助於我作為儲銀行長在管理儲銀及儲銀所承擔的許多複雜而重要的職能。所以我支持這個改變。』





另外，報告亦發現在儲銀的工作文化中，員工是被迫與其直接的上級人員和高層領導人的觀點保持一致，令到一些重要問題產生了所謂的「群體思維」的現象。





財長查默斯表示，他希望確保儲銀是「強大和有效」的。





他說：『我的目標是建立一個更有效、更透明、更獨立的世界級中央銀行，讓更多專業人士來做出重要的決定。』





他亦指出，有關改革並不是削弱儲銀的獨立性。同時，他亦同意取消政府對儲銀的決定具有否決權。





反對黨財政事務發言人泰勒表示歡迎政府的改革。





他說：『我認為在這些建議中最重要的是有關（儲銀）所作的決定是要有真正的透明度和問責制。我認為讓行長在進行決定後公佈有關決定是積極的做法，確保他們理解並會傳達有關信息。因為許多人是根據儲銀的決定為他們的家庭及生意做出重要決定，因此在這方面保持絕對透明非常重要，我非常歡迎這方面的建議。』





另外，報告亦建議保留現時儲銀希望維持澳洲的通脹水平為百分之 2至 3的目標，同時亦建議取消現時儲銀指導私人銀行貸款政策的權力。





AMP 首席經濟學家兼投資策略主管奧利弗（Shane Oliver）表示，雖然政府對儲銀進行改革，但一些持有貸款的人士也不要抱有任何幻想，認為這將會令利率向下調。





他說：『擁有一個獨立的委員會的好處是由專家組成。 他們可以更好地質疑儲備銀行的建議，但這是否會導致不同的結果還有待觀察……它可能根本不會導致任何改變……只是會涉及一個不同的委員會。』詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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