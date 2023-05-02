法國五一勞動節遊行演變成衝突

今年法國的五一勞動節與以往並不相同。以往一年一度的抗議活動通常很平靜，亦很少與警察發生衝突。





但在今年，抗議活動是與上個月的抗議政府提高退休年齡的活動相呼應。





當局指全國有超過 78 萬人上街抗議。





法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）一年前再次當選總統後不久，提出把法定退休年齡從62歲提高至64歲的計劃。





有關計劃觸發了數月的抗議活動，並經常升級成與執法部門的暴力對抗。





而計劃最終在4月14日獲法國憲法委員會（Constitutional Council）通過。法國勞工和社會事務部長博爾內（Elisabeth Borne）宣布，養老金改革會從9月1日開始實施。理論上，任何進一步的抗議活動都是沒有用處。





但各大工會仍然趁五一勞動節發起抗議退休金改革的示威行動。





馬蒂尼 (Ezra Martini) 是其中一名參與示威人士。





馬蒂尼表示，當人們說這場抗議運動正在失去動力時，事實正正相反。抗議已經傳過去，只會一直成長。即使沒有太多的實質行動，但在精神上是越來越強大。而且他認為民眾不會很快平靜下來。





內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）指，至少有 108 名警察受傷，其中 25 人在巴黎。





他補充說，由於工會領導的主要遊行中，在幾個城市爆發暴力事件，在法國各地有 291 人被拘留。



但是，是次抗議活動令總統撤回改革的希望不大。





已退休鋼鐵工人梅吉( Michel Maingy )亦是其中一一名示議者。





梅吉表示，如果他說他相信政府會撤回改革，那他一定不是真心，他認為，除非政府落台，或者有一場大革命。但他認為，必須對工人誠實，必須說抗爭還在繼續，他認為今次民眾輸了，民眾將在其他方面取得勝利。





而退休金改革的通過方式也令很多法國人感到憤怒。





由於在議會中缺乏絕對多數支持，博爾內宣布動用憲法49.3條款，最終未經議會表決強行通過了退休金改革法案，





憲法第49.3條在法案強制通過後，賦予反對陣營24小時提出不信任動議；若動議通過，內閣必須總辭、法案撤銷。





但要讓推翻政府的不信任動議通過，必須要把極左與極右聯合起來，這件事並不容易，最終改革通過。





政治學生博瓦薩德亦有參加抗議活動。博瓦薩德直言，在民主方面，養老金改革並不代表民眾。民眾選出的人應聽取民意，但現時民意並沒有真正被傾聽，她認為改革是強行通過，是不公正的。





法國公眾意見機構（IFOP）上個月進行的一項調查發現，幾乎四分之三的法國人對馬克龍不滿意。





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