查理斯三世加冕 澳洲各界反應不一

但亦有一些澳洲人親身前往英國，在雨中與人群一起等待數小時才能看到金色馬車。





有在場人士表示，現場氣氛非常好，認為這是歷史上重要的一刻，亦有人在清晨3點多起床，再從遠方趕來觀看加冕典禮，都覺得十分值得。





英國皇室相隔70年再舉辦加冕典禮，聚集了 100 多位國家領袖，和數萬名熱切的觀眾聚集在倫敦街頭。





但人群當中不是全是支持者。





數百名身穿黃衣的示威者在倫敦市中心的排成一排遊行，並高舉 「不是我的國皇」 (Not My King)的標語抗議。





警方逮捕了反君主制組織「共和國」（Republic）的領袖和其他 51 人，警方指要防止混亂的責任超越了抗議的權利。





但其中一名抗議者斯特拉頓(Harry Stratton)並不同同意。





斯特拉頓表示，示威者在早上帶著標語到達，指這是一場完全和平的示威。他指警察沒有告訴他們原因，就逮捕所有的主要組織者，也沒有透露要帶被捕人士去哪裡，警方並沒收所有的標語牌。他感覺這已經超越警察要做的事，因為我們仍然不知道為什麼有人被捕。





斯特拉頓又指，英國本來就是一個民主國家。 但查理斯三世並沒有令英國展現其民主。





亦有澳洲人相當重視加冕典禮。在昆州偏遠的奎爾派( Quilpie)鎮舉辦了一場盛大的慶祝活動，議員巴恩斯（Lyn Barnes）表示這是為了慶祝新國王加冕。





巴恩斯說，事實是，奎爾派 鎮也可成為全球活動的一部分，世界上每個人都在慶祝國王的加冕典禮，小鎮亦完全有權利，因為查理斯三世是大家的國王。而且他認為這是社區聚集在一起的美好時光。希望 查理斯三世會知名小鎮為他所做的事。



有其他人堅持認為澳洲是時候轉向共和體制。澳洲共和運動（ARM）聯合主席兼前足球運動員福斯特(Craig Foster), 希望艾巴尼斯是最後一位澳洲總理宣誓效忠英國君主。





福斯特表示，今個星期向澳洲強調的是，我們沒有擁有自己的國家，這是最重要的一點。澳洲的主權仍然掌握在外國的國王手中，他在國外，是包括澳洲在內的14個英聯邦國家的共主，但他認為，澳洲的國家元首應該體現澳洲人民的民主主權。





但澳洲君主制聯盟的主席本威爾（Philip Benwell）表示，重要的是憲法，而不是具體的君主制。





本威爾認為，澳洲並沒有發生過不得不面對的憲法危機。人民並沒有對與憲法有關的事情不滿。憲法一直在背後保護我們的民主，而且做得非常好。





對於參加儀式的澳洲人來說——這是歷史和愛國主義的象徵。





但同時亦有澳洲人對典禮並不那麼在意，有人寧願選擇觀看足球比賽，有人認為王室在澳洲年輕人中的受歡迎程度已經下降，認為這更像是老一輩的事情。





長期以來，澳洲一直在爭論是否需要保留君主立憲制。 在1999年，關於澳大利亞成為共和國的公投以55%的選民反對而失敗。





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