如何免費獲取獲奬電影分享會的門票?

由Network J 飛躍網絡國際制作的電影《愛．PLAN B》將在雪梨及墨爾本舉辦免費電影分享會。





SBS中文廣東話節目請到該組織的澳洲聯絡人鄧湛本為大家介紹大家可以如何免費獲得電影分享會的門票。



