如何免費獲取獲奬電影分享會的門票?Play10:10由Network J 飛躍網絡國際制作的電影《愛．PLAN B》將在雪梨及墨爾本舉辦免費分享會。 Credit: Network J下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.31MB) 港產片今年大放異彩，有電影票房破億(港元)、亦有電影在國際獲奬後裁譽來澳洲播放。由Network J 飛躍網絡國際制作的電影《愛．PLAN B》將在雪梨及墨爾本舉辦免費電影分享會。SBS中文廣東話節目請到該組織的澳洲聯絡人鄧湛本為大家介紹大家可以如何免費獲得電影分享會的門票。相關資訊《毒舌大狀》翻譯Stephen拒譯關公做Master-Kwan《毒舌大狀》導演專訪：冀電影能喚醒「憑良心做人」價值觀（上集）《毒舌大狀》導演專訪：電影被指超現實 惟盼令人重拾希望（下集）【英國奧斯卡】 楊紫瓊再獲提名：亞裔在演藝圈「仍有漫長的路」電影《奇異女俠玩救宇宙》背後心理學 移民家庭關係分享Latest podcast episodes【Lego迷注意！】南澳博物館正舉辦樂高展覽SBS 中文新聞 （3月4日）ChatGPT會否取代華爾街的分析師和交易員？【細細粒 功效多】高纖低卡神奇水果可降血壓抗氧化 入秋最合適自家種