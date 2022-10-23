總理透露財案將包括應對災難長期措施

澳洲東南地區的洪水緊急情況，持續第二個星期，維州、新州與昆州繼續面對水災威脅。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）透露，在星期二(10月25日)晚公布的聯邦財政預算案，將包括緊急管理以及防備災難措施。他在柏斯對記者發表講話時，特別提到災難準備基金，表示澳洲需要考慮採取長期措施，來降低未來災難的風險。





他表示，與此同時，聯邦政府繼續與州政府聯絡，提供所需的支援。





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艾巴尼斯表示，需要認識到氣候變化正產生影響。大家看到更頻繁自然災難事件，並且在發生時更加嚴重。因此做好準備，投資堤壩，及基礎設施以減輕影響，當然實際上比等待災難發生更便宜。





預算案應急儲備已經預留30億元，應對水災，目前聯邦政府向洪水災民提供總共14億元緊急津貼。財長查默斯（Jim Chalmers）就預計，就水災所需的撥款，會遠遠超過財政部的初步估算。





財政部也預計未來3個月，受水災的影響，全澳經濟增長預測會下降0.25%，同時洪水影響蔬果收成，預計在到12月第4季度，以及明年到3月的第1季度，通脹會上升0.1%，在未來兩個季度，蔬果會加價高達8%。





目前，全澳通脹率達到6.1%，財長查默斯接受天空新聞台Sky News 訪問時表示，預算案會包括針對基本生活開支飆升的措施，而通脹率目前仍未達到頂峰。





查默斯說，能源市場的前景令人不安，受洪水影響的社區的情況也令人不安，這顯然會推高通脹，影響通脹的預測，所以財政部預計，通脹會在今年底開始見頂，然後放緩。





通脹預計將在今年底達到 7.75% 的高峰，到明年中回落至 5.75%，到後年 2024 年中進一步降至 3.5%。





另外查默斯也透露, 政府需要額外撥款接近330億元, 應付未來4年福利津貼隨消費物價指數變化。





在野聯邦兩黨聯盟領袖達頓（Peter Dutton）接受天空新聞台訪問時就指出,政府盡力舒緩通脹壓力是很重要.





達頓說,現在政府不能大灑金錢，這是顯而易見的，因為不想加劇那些通脹壓力。現實情況是查默斯並沒有說太多政府會如何做。很多家庭他們非常擔心在 12 個月或兩年後，通脹會達到什麼水平。所以不能在今次預算中助長通貨膨脹。





財務發言人泰勒（Angus Taylor）就表示，兩黨聯盟將等待看到整份預算案公布，才再決定是否在國會支持通過。





聯邦政府上個月底公布，2021年至22年度最終預算赤字為320億元，比預期少500億元。





如果執政工黨未能贏得兩黨聯盟的支持，要在參議院通過預算案。將需要依靠獨立及少數黨派議員支持。





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