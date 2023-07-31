哪些澳洲政客擁有最多的物業？

SBS 的 The Feed 今晨就刊登了有關這方面的一個調查，看看聯邦政客的物業擁有情況。





The Feed 把聯邦政客以 4 個黨派來劃分，它們是：工黨、兩黨聯盟、綠黨和獨立人士。





其中綠黨政客擁有物業的比例，明顯遜色於其他組別的政客。





沒有擁有物業的綠黨政客，佔了該黨政客 3 成多。其他 3 個組別的政客都不及自己所屬黨的一成。



綠黨 Mehreen Faruqi (符綠琪) 參議員將擁有 6 個物業，這在綠黨政客中算是異數。 Source: AAP / MICK TSIKAS 擁有一個物業的政客，各組分佈算得上十分平均，大家都在 3 成左右。





至於擁有 2 個物業的政客，除了綠黨之外，其他組別都是 3 成左右。綠黨比例最小，只有一成多。





擁有 3 個物業方面，工黨和兩黨聯盟差不多，接近有接近兩成的政客。



聯邦勞資關係部長博克擁有兩個自住物業和 4 個投資物業。 Source: AAP / LUKAS COCH 至於擁有 4 個物業的政客，綠黨一成多、獨立議員大概 16%；至於工黨和兩黨聯盟都不及一成。





但大家留意一點，就是綠黨在國會中的政客，只有 15 人 (眾議院 4 人、參議院 11 人)，所以只要其中某一兩個議員擁有特別多的物業，便會對所佔比例有顯著的影響。





其中綠黨的福領袖 Mehreen Faruqi (符綠琪) 便是一個好例子。





她本身已擁有 4 個物業，而其中一個獲准作土地分割 (subdivision)，由一分作三，所以，事成後，符綠琪便會有 6 個物業。





工黨在眾議院的領袖和勞資關係部長 Tony Burke (博克) 他有兩個自住物業 (residential properties) — 一個在雪梨 Punchbowl、一個在坎培拉，另外還有 4 個投資物業 (investment properties)。





國家黨眾議員 Andrew Wilcox 有自住物業一個，但投資物業則有 5 個，全部都在昆州。





反對黨自由黨領袖達頓和總理艾巴尼斯雖然沒有像上述的政客擁有這麼多物業，但也不弱。





例如達頓在昆州有兩個物業 — 一個位於郊區 Dayboro，它是自住物業和農場；另一個投資物業在布里斯本。他和太太 Kirrily 在布里斯本共同擁有另一投資物業。



總理艾巴尼斯在 Marrickville 召開記者會，他在該區有一個自住物業。 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS 艾巴尼斯擁有 3 個物業，包括在坎培拉和雪梨 Marrickville 各擁有一個自住屋，另一個投資物業位於 Dulwich Hill。





如果單看投資物業，擁有至少一個的政客比例，佔 44%，這和澳洲普羅市民的 15% 相比高出很多。





之不過，國會議員 (即眾議員，MP) 的底薪達到 21 萬 7,000 元，若他們是內閣部長或有其他職務在身的話，年薪更可高達 37 萬多元。這和普通市民平均年薪 7 萬 1,000 相比，相距甚遠。一個人賺得多，自然投資也會多起來，在澳洲，置業是一個很熱門的投資方法。





The Feed 把政客的投資物業所佔的平均數，跟那些年薪在 20 萬至 25 萬元的市民作比較，發現兩者差不多。例如，國會議員每人平均擁有 1.34 個投資物業。而後者則有 1.46 個投資物業。





說到這裡，The Feed 以澳洲稅務局的資料進行比較，原來以職業區分，在物業投資排行榜上，國會議員只排 30 位。





究竟哪些行業的人最有可能是物業投資者呢？



圖為心臟科醫生兼教授 Christopher Semsarian。在澳洲，頭 10 位最有機會擁有投資物業的，均是專科醫生。 Source: AAP / JEREMY NG 頭 10 位都是專科醫生，其中以耳鼻喉外科醫生、小兒外科醫生、心胸外科醫生、心臟科醫生和泌尿科醫生佔頭 5 位。





至於最不可能擁有物業的行業從業員，包括：幼兒工作員、急流泛舟導遊、鹿農/農場監工、倉庫員工和不同行業的學徒，如學徒廚師、理髮師、磚匠等等。



