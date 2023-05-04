俄羅斯指烏克蘭暗殺普京 專家提出各種疑點

路透社報導，一個名為Baza、與俄羅斯官方有關的 Telegram頻道，早前發布片段顯示，當地周三凌晨有一個飛行物體以俯衝的方式，接近位處紅場的「克里姆林宮參議院大樓」的圓頂、但在撞向建築物之前突然爆炸，並發出強烈閃光。





社交媒體上，亦出現兩個類似的短片，都顯示有分別兩個物體以相同的軌跡飛向圓頂，短片見到，從克里姆林宮的塔上時鐘所顯示的時日弓日，分別為零晨的 2 點 27 分和 2 點 43 分。





短片中亦見到，第一個物體似乎在一股煙霧被摧毀，第二個似乎亦在塔樓的圓頂上、留下燃燒後的殘骸。





據克里姆林宮表示，俄國擊落了的兩架烏克蘭無人機，相信是針對普京進行攻擊。今次亦是莫斯科，在俄烏戰爭以來對基輔提出的最嚴重指控。









克里姆林宮認為今次襲擊，是有計劃的恐怖主義行動。但聲稱行動中的兩架無人機，最終都被俄羅斯的防禦系統摧毀。





事件中，普京當時並不身處現場亦並無受傷，克里姆林宮的建築也沒有受損。但普京辦公室表示，俄羅斯保留報復的權利，俄羅斯強硬派亦要求迅速對澤連斯基本人進行報復。





俄方宣布無人機襲擊事件發生大約 10 小時左右，莫斯科市長「索比亞寧」 (Sergei Sobyanin) 亦宣布，會在全市立即禁止未經授權的無人機飛行。





普克里姆林宮亦即將進行的勝利日閱兵儀式現場。





普京在一份聲明中說：「兩架無人飛機，瞄準克里姆林宮進行攻擊。由於軍方及特種部隊，使用雷達戰系統探測得到，及時採取行動，佢地已制止咗今次的行動。」





「俄羅斯相信今次的行動，是一次有計劃的恐襲行為，估計對方想在 5 月 9 日勝利紀念日閱兵儀式之前，謀害總統普京，儀式亦會有外國賓客出席。」





聲明又話：「俄國保留在其認為合適的時間和地點、採取報復措施的權利。」





現任俄羅斯安全委員會副主席的前總統梅德韋傑夫表示，今次事件「讓俄國別無選擇，只能消滅澤連斯基本人及對方的軍事集團。」





烏克蘭總統澤連斯基、在芬蘭首都「赫爾辛基」一個新聞發布會上、已馬上否認今次襲擊同烏克蘭有關。





「烏克蘭不會攻擊普京或莫斯科，只會在自己的領土上作戰。」





「烏克蘭目前亦沒有足夠的武器，已負擔不起再浪費在其他的任何地方。」





「烏克蘭絶對無攻擊普京，因為他們仍想普京交給法庭處理。」





同時，美國國務卿布林肯係回應消息時就表示，美國當局仍然無法證實俄羅斯宣稱的襲擊事件的真偽，但他相信俄羅斯的說法有嚴重的「加鹽加醋」成份。





據路透社針對今次襲擊的時間和地點進行調查後亦發現，有關的短片可能「真有其事」。



但即使如此，也不能夠確認，襲擊由烏克蘭經手，路據社提出的主要疑點是為何烏克蘭會認為可以透過無人機襲擊克里姆林宮去暗殺普京，畢竟當地是一個有圍牆包圍的莫斯科心臟地帶。 路透社

與此同時，英國的俄羅斯問題專家加萊奧蒂 (Mark Galeotti) 在其推特帖文中指：





「報導中所稱的襲擊，根本就不太可能係針對普京，因為普京「出了名」好少到克里姆林宮，更莫說在當地過夜。」





「如果要假設今次的襲擊是出於烏克蘭所為，最多都只能視為一次表演性的襲擊、主要作用是展示烏克蘭有能力打擊對方，及意圖向俄國發出「不要認為莫斯科是安全」的警告。





烏克蘭總統顧問「波多利亞克」（Mykhailo Podolyak）在回覆路透社時表示，目前的事態發展，可能反映莫斯科正準備策動一次重大行動。



