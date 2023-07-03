中情局局長：俄戰爭失敗 為中情局創好機會

美國中情局局長伯恩斯（ Willian Burns） 表示，俄國僱傭兵集團瓦格納領導人普里格津(Yevgeny Prigozhin)的武裝叛變是對俄羅斯國家的挑戰，同時顯示出俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發動烏克蘭戰爭所造成的「腐蝕性作用」。





伯恩斯表示，至今為止，這場戰爭對俄羅斯而言是一場失敗。





伯恩斯表示，對俄羅斯來說，普京的戰爭已經成為一場戰略上的失敗。俄羅斯的軍事弱點暴露無遺，其經濟將長期受損，作為中國的夥伴及經濟殖民地的未來，是被普京的錯誤左右，更促使北大西洋公約組織（NATO）變得更強大。





他認為俄國對烏克蘭戰爭的不滿正在創造一個中情局招募間諜的難得機會，中情局不會白白浪費它。





伯恩斯另重申，瓦格納六月的兵變是「俄國內部事務」，「美國過去未曾插手，將來也不會參與」。





此外，他也對中國國家主席習近平「國內日漸嚴厲的鎮壓與在國外的企圖心」提出警告，並表示中情局已建立一個專門針對中國的任務中心，對中國的活動預算也增加一倍有餘。





中情局近期在社交媒體上發起招募俄羅斯間諜的活動，其中包括在Telegram發布影片，指引俄羅斯民眾如何在不被當局監控的情況下，於暗網和中情局接觸。這支影片上線一周就獲得超過250萬人次觀看。



在上周末的聖彼得堡，瓦格納集團的招牌和所有瓦格納標誌從瓦格納集團總部大樓上移除。瓦格納集團在6月24日發動一日叛變，在同日上午，瓦格納集團總部大樓已被俄羅斯相關部門執法人員接管。





與此同時，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)警告，隨著烏克蘭在前線上取得持續進展，俄羅斯準備在札波羅熱(Zaporizhzhia)核電站引發潛在的核災難。





澤連斯基表示，俄羅斯已在技術上做好準備，要在核電廠引發局部性爆炸，這可能會導致（輻射）釋出。





他又指，經過一年前線表現疲軟之後，他們試圖用不可接受的恐怖行為來阻止烏克蘭，例如卡霍夫卡（Kakhovka）水力發電站水壩爆炸以及可能發生的局部爆炸，然後發放輻射。





澤倫斯基下令加強北部地區的防禦，以防止可能的俄羅斯襲擊。他還宣布對數百家支持俄羅斯戰爭的法律團體和個人實施新的制裁措施，涉及300個法律團體跟200個個人，而且不只僅是俄羅斯公民，任何幫助侵略者的人都將收到烏克蘭和整個世界的回應。





與此同時，俄羅斯在暫停十二天後，又對基輔及其周邊地區發動暗夜無人機攻擊，





烏克蘭官員表示，襲擊包括八架伊朗製造的無人機以及三枚口徑巡航導彈，都被烏軍擊落





與此同時，在北京舉行的第11屆世界和平論壇上，俄羅斯國際事務委員會主席伊萬諾夫(Igor Ivanov)警告，這場戰爭已經進入了關鍵階段。





伊萬諾夫表示，事實上，世界目睹數十年來最大規模的國際軍事和政治衝突，牽涉到歐洲和全球大國，包括核能的直接參與。風險已達到最高水平。傳統的政治解決機制已經失效，而新的機制尚未建立，大家現在面臨著一種新的挑戰。





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