SBS 新聞簡報（8月1日）

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儲備銀行維持利率4.1厘不變

董事局今日召開議息會議後宣佈連續第二個月暫停加息，也是自2022年5月以來第三次暫停加息。16個月內增加400個基點，是自1980年代以來收緊貨幣政策速度最快的一次。

行長洛菲利表示，高利率正令本地經濟得以達到一個更可持續的供求平衡，但強調澳洲目前的通脹率仍然處於6%的過高水平。他指，經濟的不穩定性也令央行決定穩定官息保持觀望。

朝野歡迎央行暫停加息有助紓困

財政部長查默斯對儲備銀行本月停止加息表示歡迎。

他說政府的首要事項是為民紓困，投資數十億元來減輕生活開支壓力，令央行作出獨立決定時更容易而非更艱難。他說
澳洲人開始在對抗通脹上取得成果


反對黨的財政事務發言人泰勒則表示，雖然有按揭的家庭可以得以喘息，但工黨政府在緩解通脹壓力上仍需努力。

他質疑查默斯講到事情在向好發展，但其實過程有巨大痛苦。

前托兒職員涉性侵91兒童控1623罪

聯邦警察起訴一名托兒服務前職員對91名兒童犯下1623條罪名。

該名45歲男子已被捕，他被控在2007至2022年期間，在雪梨、布里斯本和海外虐待兒童，包括136項強姦罪和110項與10歲以下兒童發生性行為。

助理警務處長費哲路（Michael Fitzgerald）形容今次是調查人員見過最令人髮指的案件，而警方會聯同相關機構保護社區中最弱勢的社群。

艾巴尼斯批莫理遜「政治私刑」言論自私

總理艾巴尼斯批評前總理莫理遜自私自利。

皇家委員會早前就自動債務索償系統的調查提交報告，指
莫理遜要負上責任
。而他昨日首次作出回應，形容自己遭到「政治私刑」。

艾巴尼斯批評，莫理遜覺得自己才是受害人，但對遭到該系統錯誤追討欠款、甚至因而自殺的弱勢社群卻不發一言。

澳洲放寬海外培訓醫生執業認證

由於醫生人手短缺，
當局將加速認證海外培訓醫生


澳洲皇家全科醫生學院表示，此舉將簡化國際醫學畢業生的認證程序，令他們可更快執業。

新措施將令評估和認證申請人的過程變得更加容易，亦會減少培訓時間和擴大適用的培訓種類。

緬甸軍政府特赦昂山素姬等民選領袖

緬甸軍政府宣佈，為慶祝佛教節慶，特赦7000多名囚犯，包括原國務資政昂山素姬和原總統溫敏。

軍方前年2月發動政變，
扣押並起訴昂山素姬多條罪名
，累計刑期33年。據報她日前已經由監獄轉移至政府建築物。

此外，軍政府昨日宣佈再次延長全國緊急狀態六個月，令原定8月舉行的選舉推遲。

華北暴雨成災 釀北京11死27失蹤

中國華北暴雨成災，至今有11人死亡，27人失蹤。

北京災情嚴重，部分地區交通中斷，有火車被困。解放軍要派出直升機到當地展開救援。

與此同時，黑龍江伊春市南岔縣一座正在施工的三層建築昨日發生倒塌，造成4人死亡，4人輕傷。當局正在調查事件起因。

體育消息

雪梨歌劇院將於下星期一，澳洲女足國家隊 Matildas 在雪梨進行
世界盃十六強淘汰賽
期間亮燈慶祝。

新州州長柯民思表示，如果球隊能打入決賽，歌劇院會鋪上紅地毯歡迎她們。
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