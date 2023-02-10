SBS 新聞簡報（2月10日）

【土耳其大地震】死亡數字增至2.1萬人

土耳其的強烈地震已造成至少2.1萬人死亡，預計數字還會繼續攀升。





澳洲外交部長黃英賢表示，此前在當地失去聯絡的4名澳洲公民，證實一人遇難，一人安全，還有兩人生死未卜。





聯合國指，這次災難的全景尚未得以看清，而災後出現的災民流離失所、兒童失去至親等問題，將造成二次人道主義危機。



【土耳其大地震】澳洲搜救隊今日啟程

澳洲72名搜救人員和22噸裝備已從雪梨出發，前往土耳其參與國際救援。





搜救隊由皇家澳洲空軍基地起飛。行動指揮官Darryl Dunbar表示，他們會和土耳其的緊急管理部門合作，定位和接通災區，向災民提供醫療和其他照護服務。





其中一位搜救人員是來自新州消防拯救隊的Jeremy Stubbs，他說團隊將面臨惡劣環境，無論是遇到生還的人還是已不幸身亡，都會全力提供協助。





而本地也有 民眾對土耳其社區伸出援手 。



澳洲印尼召開國際論壇打擊現代奴隸制

「峇厘進程」國際論壇今日在阿德雷德召開。





該論壇由澳洲和印尼主辦，和各國討論有關打擊人蛇走私、跨國犯罪等問題。





兩國外長在「峇厘進程」第八屆部長級會議上討論了商貿合作、解決現代奴役的方法等議題。黃英賢表示，澳洲需要立法確保產品供應鏈不涉及強迫勞動。





礦業巨頭Fortescue的老闆福雷斯特則表示，企業必須為此負責。他預計2030年前都無法解決現代奴隸制，行業能夠做的就是自行阻止這些產品。



團體歡迎當局更改難民家庭簽證政策

難民團體對 當局改變針對難民家庭簽證 的措施表示歡迎。





聯邦政府已取消了前政府對坐船來澳洲的難民申請家庭團聚簽證的審批優先次序限制。預計惠及數萬人，主要來自阿富汗和伊朗。





人權組織大赦國際表示，此舉是結束澳洲殘酷難民政策的積極一步。而尋求庇護者資源中心指，那些未獲得永久居留權的難民，和親友相見的日子仍遙遙無期。



政府以環境為由否決昆州煤礦項目

聯邦政府否決一個煤礦項目後，強調仍支持能源行業。





礦業大亨帕爾默申請在昆州Rockhampton西北部採煤，預計每年可產煤1千萬噸，但被環境部長普利貝絲以地點太過接近大堡礁為由拒絕。





不過，財政部長查默斯表示，當局是按個案處理，並非全盤拒絕煤炭行業。他說政府對能源行業非常支持，因為它提供就業，是澳洲實現零碳排放的重要推手。



網絡賭博事務部長涉博彩公司捐款

通訊部長魯能被指涉及不當政治捐款。





反對黨指她在去年大選前獲得網上博彩公司Sportsbet的捐款，其後擔任監管網絡賭博事務的部長職務。





而副總理馬利士就為同僚辯護，指魯能已申報了所有捐款，並沒違反任何規定或部長行為守則。



華府指中國氣球屬解放軍全球間諜網

美方又指，氣球製造商是解放軍認可的供應商，相信氣球與解放軍有直接關連。





新疆政府主席據報下周訪歐

新疆維吾爾自治區人民政府主席吐尼亞孜，據報將率團訪問歐洲。





消息指，訪問團下星期一將從北京出發，先後訪問英國、法國，以及比利時的歐盟總部，講述新疆人權、宗教、經濟等方面的發展情況。





有傳媒透露，英國外交部已向一些社運組織提出，希望期間不要進行抗議活動，並藉此敦促中方改善做法。





體育消息

38歲的葡萄牙球星C朗拿度在沙特聯賽以隊長身份，率領艾納斯以4比0大勝艾華達，而且包辦全部入球。





今次是他職業生涯第11次上演「大四喜」﹑61次單場攻入至少3球，並在各大聯賽累積入球達到503個。



