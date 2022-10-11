SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月11日）Play06:24SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.79MB)Published 11 October 2022 at 6:28pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 11 October 2022 at 6:28pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞墨爾本「不速之客」癱瘓機場 或影響全國航班運作聖誕旺季來臨 餐飲行業急聘20萬名臨時工人譴責俄導彈襲擊平民 澳洲考慮派軍培訓烏克蘭士兵瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【專家話你知】為你揭開家中暗藏對身體有害的地方【疫苗快報】已打4針人士應再打新冠二價疫苗嗎？（10月11日）【連續三年拉尼娜】專家：破壞力仍在政府不應漠視專家建議拉尼娜再度肆虐澳洲 北方氣旋洪澇南部草原火警