SBS 新聞簡報（12月12日）

聯邦政府把新冠疫情移出緊急狀態

國家內閣會議同意，將新冠疫情從緊急狀態中移除。





從明年1月1日開始，需要獲得免費核酸檢測的病人，需要獲得家庭醫生轉介。因感染新冠病毒而需要住院的開支，恢復聯邦和州地分開撥款的做法，但核酸檢測診所就維持共同撥款。





衛生部長畢勒表示，上述改變是為了確保弱勢社群的到保護。而聯邦首席衛生官凱利指，新冠疫情將會成為生活的一部份。





他說當局的新措施正在將新冠病毒的管理調整到和 其他呼吸道疾病 類似，但強調疫情遠未結束，預計未來兩年還會有新的免疫逃脫毒株出現。



中國停用行程碼 專家指已不合時宜

國際方面，中國繼續放寬防疫措施，「行程碼」從星期二開始停止服務。





「行程碼」由工信部聯同三大電訊公司推出，利用手機大數據，記錄用戶過去7天去過的地區。





他預計元旦和農曆新年前後 會有大規模個案 ，但高峰期過後就會建立群體免疫屏障。



秘魯示威反對新政府釀2死5傷

秘魯爆發針對新政府的示威，造成2人死亡，5人受傷。





前總統卡斯蒂略在上星期三被國會彈劾而下台，隨即被捕，副總統博盧阿特隨即宣誓就任。





此舉引發卡斯蒂略的支持者在多個城市發起示威，要求釋放他和重新舉行大選。示威在星期日演變成暴力衝突，南部一個機場遭到破壞，有警員施放催淚煙。





當局指，兩名分別為15歲和17歲的少年在衝突中身亡，可能是受槍傷而死。



外長促加強和太平洋島國原住民關係

外交部長黃英賢表示，澳洲應該和太平洋島國瓦努阿圖的原住民族群加強關係。





瓦努阿圖政府的網站和醫院系統早前遭受勒索軟件攻擊，澳洲派出專家前往協助。





澳洲為島國免費提供網絡安全培訓

與此同時，澳洲的網絡安全專家將為印太地區國家提供免費培訓。





由蒙納殊大學和大洋洲網絡安全中心共同組成的研究員團隊，將會為11個印太國家進行新技術的培訓，以抵禦來自量子電腦的威脅。





該項目是由美國國務院資助，將會教授各國的政府和機構的技術人員如何加強網絡保護。



當局要求大企業落實環保政策

聯邦政府將會要求大企業解釋 達致可持續發展的具體做法 。





財政部長查默斯表示，澳洲超過半數的大型企業都已披露了部份措施，而那些作出虛假環保承諾的公司將會受到懲處。





他又提到，當局將會立例要求企業根據國際標準，彙報有環境風險的問題。他說此舉可以加強澳洲企業在全球資本市場的競爭力。



工黨批新州政府太遲禁租金抬價

新州朝野兩黨都承諾禁止租金競投的問題。





工黨批評當局沒盡快改革，令近百萬人要「捱貴租」。



體育消息

雪梨將會承辦今季澳洲職業足球聯賽和女子足球聯賽的總決賽，打破歷年由排名較高球隊的主場來舉辦總決賽的傳統。





據報新州政府以8位數字的價格來鎖定未來三年的主辦權，引起外地球迷不滿。但聯盟表示，在固定地方舉行總決賽，可以如同欖球聯賽般建造傳統。



