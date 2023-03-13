SBS 新聞簡報（3月13日）

澳英美三國領袖明日核動力潛艇安排

澳英兩國領袖在聖地亞哥會談並共進晚餐。艾巴尼斯表示，明日會是重要一天，而澳英美協議符合三國利益，亦建立長期關係。他形容該協議是澳洲對國防能力以及地區關係的重大投資。





上星期外洩的消息 ，澳洲將購買英國製造的潛艇，而在交貨之前，由美國的維珍尼亞級潛艇幫助填補澳軍的需求空缺及培訓。



國安專家：高等教育需加大潛艇工業內容

專家指，澳洲必須重塑高等教育，大幅增加有關潛艇工業的建造、維護和運作的技能培訓。





澳英美協議下獲得的核動力潛艇，預計會在來30年，為澳洲帶來約2萬個工作崗位，其中8500個是直接參與艦隻工作。





國家安全專家布拉克斯蘭表示，高等教育行業對此負有重任，而學界在過去18個月已探討如何培育更多核物理學家、核科學家和核工程師。他說這個需要所有州和領地合作。



【奧斯卡】楊紫瓊成首位亞裔影后

該電影獲得11項提名，最終獲得最佳電影、最佳導演等7個獎項，包括馬來西亞華裔女演員楊紫瓊斬獲最佳女主角，以及華裔演員關繼威的最佳男配角。





楊紫瓊在發表得獎感言時表示，將獎項獻給每一位母親，因為她們都是「超級英雄」，並鼓勵所有女性要堅持追尋夢想。她又感謝香港開啟其演藝事業，成就今日的她。



習近平： 感謝全國人民選我續任國家主席

在全國第十四屆人大的閉幕會上，習近平表示，人民的信任是前進的最大動力，他會忠實履行憲法賦予的職責，以國家需要為使命，以人民利益為準繩，絕不辜負重託。





他提到，強國建設、民族復興的接力棒落在這一代人身上，離不開香港、澳門長期繁榮穩定，而實現祖國完全統一是民族復興的題中之義。



昆州男子持槍與警員對峙一夜後身亡

昆州湯斯維爾槍擊事件，一名50幾歲男子身亡。





事發當地西南區Kirwan一個住宅，據報該名男子單獨在家中持槍。警方昨晚9點宣佈緊急狀態，要求該區居民留在家中並鎖門。





男子和警員對峙數小時，期間男子向警車開槍。警員在今晨7點入屋，發現男子已身亡。





當局隨後解除封鎖並展開調查，但未公佈更多詳情。



當局呼籲民眾謹慎下載TikTok

當局呼籲民眾，在下載像是TikTok的社交媒體之前，應該獲得所有有關資訊。





內政部長歐妮爾表示，正調查這個中資企業擁有的影片社交程式涉及哪些方面的問題。另一位部長普莉貝絲也表示，當局的調查是有必要。



報告：女性和長者貢獻非正式經濟良多

一份報告指，女性和長者是澳洲非正式經濟的最大貢獻者。





雪梨大學對統計局的數據進行 ，發現非正式經濟活動包括義工、無薪托兒服務、種植等，佔澳洲GDP的14%，達到2878億元。





報告認為，這些活動是疫情後經濟重建的重要元素，統計局的數據令這些工作獲得外界更多了解。



體育消息

烏茲別克主辦的U20亞洲盃足球賽，東道主和日本、南韓、伊拉克晉級四強，獲得今年的U20世界盃資格。



