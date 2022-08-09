SBS 新聞簡報（7月13日）

美國稱多個機構遭中國黑客入侵

白宮和微軟公司證實，微軟雲端服務保安系統遭到一批黑客攻擊，然後用竊取得來的登入驗證程式入侵共25個機構，包括至少兩個政府機關。





美國政府的安全人員發現後聯絡微軟，追蹤黑客來源，發現是身處中國。而相關網絡漏洞暫時只影響當局的非機密檔案系統。





美國國務院發言人米勒證實國務院是其中一個受影響部門，但已迅速採取措施阻止進一步受損。





微軟透露，黑客自5月15日起成功登入涉事電郵帳戶，為期超過一個月。而政府仍在調查事件，以完全了解嚴重程度。



中國外交部斥美方散佈謠言

中方回應，黑客事件是美方散佈的虛假消息。





外交部發言人汪文斌形容美國國家安全局是全世界最大的黑客組織，美國是全球最大的黑客帝國和網絡竊密者。





他指中國和其他國家陸續揭露美國政府長期以來對華實施網絡攻擊的情況，但美方始終未作回應。他呼籲美方盡快作出交代，而非轉移視線。



日本稱若核污水排放出事會立即停止

日本表示，核污水排放時若發生問題，會立即停止。





他又承諾，若排海過程發現問題，會立即停止並採取妥善措施。



反對黨籲新行長勿來自公務員

反對黨表示，下一任儲備銀行行長不應該來自公務員系統。





現任行長 洛菲利的任期將於今年9月結束 ，聯邦政府內閣預計會在明日，就財長提供的繼任人選名單進行討論。





反對黨領袖達頓表示，如果當局任命一位公務員將是錯誤選擇，因為相關人選會是和財政或金融部長熟悉的人士。他要求行長應該獨立且肩負公眾利益。



聯邦銀行否認在客戶財困時暴利

該行的行政總裁科恩（Matt Comyn）今日向國會經濟委員會作供，被問及銀行利潤暴增而按揭客戶和租客要勒緊褲頭時，表示聯邦銀行在近年營利減少。





他說意識到客戶的收益因為物價飛漲而降低，但無法償還貸款的人數仍處於歷史低位。





澳新銀行和國民銀行昨日也表示，大部份客戶都妥善管理好財務壓力。



男子涉電郵恐嚇國會議員被控

一名男子涉嫌向國會議員發出死亡威脅電郵而被控。





聯邦警察在布里斯本國際機場攔截並拘捕一名39歲男子，起訴1項以郵件服務恐嚇殺害他人和5項以郵件服務騷擾、威脅及恐嚇他人的罪名。





警方表示支持言論自由和政治表達，但不會容忍犯罪行為。



當局將於2036年淘汰籠養雞蛋

聯邦政府同意在2036年前逐步 淘汰籠養雞蛋 。





一項獨立檢討建議制定這個時間，令業界有時間逐步調整。但農業團體以蛋價攀升和蛋農申索賠償為由，要求將時間進一步推後。





不過，農業部長懷特形容這些說法荒謬，指同一批人在過去10年聲稱如果阻止氣候變化就會令羊肉價格暴漲，但並非事實。



澳洲大陸引進已滅絕草原袋鼠

澳洲大陸在草原袋鼠滅絕超過100年後，迎來新生。





這種小型袋鼠在1906年最後一次被野外見到，相信在20年代於大陸絕跡。





而新州野生動物部門已從塔州引進草原袋鼠，放歸野外，希望能發展為至少150隻的種群。



體育消息

昆州和新州的州際欖球賽State of Origin，新州隊昨晚在7萬名主場球迷面前扳回一城，仍以1比2輸掉今屆賽事。



