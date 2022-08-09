SBS 新聞簡報（6月14日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

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聯邦政府提案禁止納粹和伊斯蘭國標誌

律政部長載夫斯已向國會提交草案，如果通過將會修改刑法，封禁納粹的卍符號和SS雙閃電標誌，售賣納粹紀念品也屬違法，可面臨最高一年監禁。

載夫斯表示，極端主義的圖案是一種有效的宣傳工具，因為易於記憶和理解，有需要予以禁止來保護社區。

維州在去年立法，成為
首個採取類似措施的州份

新州州長籲捐款支持巴士車禍受害家庭

新州州長柯民思在
獵人谷巴士車禍
現場獻花致哀。

這宗澳洲史上最大型的車禍之一，造成10人死亡，包括一對夫婦、一對母女和一名醫生，另有13人留醫。有兩名兒童從此成為孤兒，有熱心人士正為他們未來生活以及喪禮的開支籌款。

善款將由州政府和慈善機構扶輪社共同管理
。柯民思呼籲民眾慷慨解囊，表示會確保受影響的家庭及時獲得幫助。

澳華裔藝術家稱展覽遭中方官員威脅

澳洲華裔藝術家巴丟草，聲稱藝術展遭到中國官員威脅。

他將於星期五在波蘭華沙的現代藝術館開設名為《講好中國故事》的作品展，內容包括新疆再教育營、香港示威、兩岸關係和新冠疫情「清零」政策等。

巴丟草指，當地的中方領事官員已兩次前往藝術館「踩場」，又要求波蘭政府取消展出。他呼籲澳洲政府介入事件。
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日本自衛隊訓練場槍擊案釀兩死一傷

日本自衛隊內部發生槍擊案，造成兩人死亡，一人受傷。

事發當地今日上午，在岐阜市陸上自衛隊射擊訓練場內，一名今年4月開始服役的18歲受訓士兵，據報在實彈訓練期間，以步槍向其他士兵掃射。

警方證實事件造成兩名教官死亡，而開槍士兵以涉嫌謀殺當場被捕。

醫學會促當局加大投資慢性病及護理

澳洲醫學會呼籲當局檢視對醫療系統的投資。

該會主席羅布森表示，目前政府過於關注解決低收入人士的醫療問題，而非預防這個問題。

他建議加大投資預防慢性病提供護理改善健康狀況，從而提高生產力和推動經濟增長。

當局規定國內煤氣價格上限

財長查默斯表示，這個國內供應機制將確保煤氣價格上限為每千兆焦耳12元，不會跟隨國際出口價格飆升。

他說此舉也給予生產商有關投資和產出計劃的確定性。

前工黨部長獲任命領導能源轉型

聯邦政府任命前工黨氣候變化部長甘貝特（Greg Combet）領導新成立的淨零排放局（Net Zero Agency）。

該部門旨在為工人、行業和社區提供支援，在可再生能源轉型的經濟中獲益。工黨政府上月承諾會立法建立該部門進行轉型管理。

昆州嬰兒被抱走事件為虛驚一場

事發星期一下午，Ipswich醫院一名出生僅一天的女嬰被兩名女子帶上一輛汽車離開。警方一度發出呼籲公眾尋回失蹤兒童的警報。

當局今日證實，女嬰是被分娩後自行出院的18歲母親帶走，住在祖母家中。

體育消息

因為新冠疫情而
延期一年舉辦的杭州亞運會
，將於今年9月23日至10月8日舉行。

主辦方表示，賽事將在杭州以及寧波、溫州、金華、紹興、湖州6個賽區舉辦，56個場館全部完成驗收，而亞洲45個國家和地區的奧委會已全部報名參賽。

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