SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月15日）Play05:43SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.93MB)Published 15 September 2022 at 6:15pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 15 September 2022 at 6:15pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE女王靈柩置西敏廳公開瞻仰 料至少75萬人進入致敬道別習近平疫情以來首次出國將見普京 澳總理促譴責俄羅斯新州火車工業行動繼續 讓乘客「無限期」免費坐車瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】世衛指新冠疫情「已見到終點線」有望結束（9月15日）你是否認為英女王離世是一個適當時機澳洲走向共和呢？』SBS 中文新聞 （9月15日）「長新冠」席捲歐洲 世衛：已是實際疾病全球必須正視