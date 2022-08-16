SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（8月16日）Play06:42SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.14MB)Published 16 August 2022 at 5:58pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 16 August 2022 at 5:58pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE默認曾獨攬四部長職務 莫理遜：非常時期用非常手段移除偷原住民頭骨州長銅像 荷伯特市議會今晚表決瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes艾巴尼斯揭露莫理遜曾兼任 5 部長職位師生互動齊齊防疫SBS 中文新聞 （8月16日）【與時間競賽】 熱能儲存系統: 對抗氣候變化的高效率科技