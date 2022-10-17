SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月17日）Play06:32SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.52MB)Published 17 October 2022 at 6:00pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 17 October 2022 at 6:00pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【洪災威脅未除】水果蔬菜價格又將再次飆升維州災情持續 近萬居民受災新州鐵路指定時間免費！工會發動工業行動稱「乘客應得」瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【良莠不齊】醫護界騙取 Medicare 80 億？ 澳洲醫學協會作出反擊【疫苗快報】強制隔離取消後如何避免在工作中感染新冠？（10月17日）SBS 中文新聞 （10月17日）墨爾本「花粉季」再臨 留意花粉指數預防雷暴哮喘