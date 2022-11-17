SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（11月17日）Play06:20SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.8MB)Published 17 November 2022 at 6:34pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 17 November 2022 at 6:34pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【終獲特赦】緬甸軍方釋放澳洲學者特內爾澳洲10月份失業率降至3.4% 但加薪幅度跑輸通脹戶戶送 Deliveroo 澳洲成歷史 送餐員擔憂未來將如何？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】甚麼推動新一波新冠疫情？（11月17日）你認為澳中兩國領導人會晤會帶來實質意義嗎？我們不是人是機器 卡塔爾外勞情況再惹關注SBS 中文新聞 （11月17日）