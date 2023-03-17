SBS 新聞簡報（3月17日）

澳洲尋求斥資130億元購買戰斧巡航導彈

澳洲政府證實，正尋求以130億澳元，向美國購買220枚戰斧巡航導彈。





美國國防部向國會通報上述潛在交易，並確認白宮已授權批准這筆軍售，令消息傳出。目前未知澳美是否已就此展開談判或簽約。





澳洲國防工業部長康羅伊今日證實軍售，表示是澳洲維護國家安全的必要國防軍備，可以提高海軍的長距離打擊能力。





總理艾巴尼斯也表示，這筆費用是對澳洲的能力和關係的投資。他形容好像澳洲這樣的「島國」，配套常規武器的核動力潛艇是重要的國防機制。



中國官員據報曾問澳洲潛艇是否用於「觀光」

中國駐澳外交官員據報曾「詢問」澳方核動力潛艇是否用於「觀光」。





澳洲外交部在本周三就潛艇交易舉行簡報會，向多國代表講解詳情。有消息稱，一名中方代表在會上提問「這些船是用來做甚麼的？觀光嗎？」據報在場人士都對此感到不可思議。





當局本周已為外國代表舉行多場簡報會，但中國大使館只派人參加了周三那一場。



生產力委員會提出71項改革建議

教育、醫療和移民系統，將會是澳洲生產力改革的關鍵領域。





生產力委員會今日發表五年報告，列出71項提高生產力的建議，包括改善接受高等教育的機會、加強碳補償、更具戰略性地調整火車和巴士車費等。





報告指，接受高等教育的人口比例跌至60年來最低，有需要改善。移民系統方面，報告建議取消以職業為基礎的清單，轉用薪酬門檻。





財政部長查默斯表示，當局不會採取不符合其價值觀的建議，而工黨政府已正採取措施提高澳洲的生產力。



美國正調查TikTok自揭監視記者事件

國際方面，美國正調查影片社交平台TikTok監視記者的事件。





TikTok母公司去年12月承認，內部調查發現有人獲取用戶資訊，進而監視包括《福布斯》雜誌記者在內美國傳媒從業者，而涉事者目前已離職。





據報聯邦調查局和司法部正在事件，已發出傳票要求字節跳動提供資料。該公司表示內部調查繼續進行，亦會配合當局調查。





醫學界籲當局放寬海外醫科生來澳工作

皇家家庭醫生學院呼籲當局允許海外的醫科畢業生更容易來澳洲工作。





該機構的鄉鎮地區主席克萊門茨表示，他知道一些持有醫科學位的人士在國外申請來澳工作已等候了18個月。





他說全科醫生行業和偏遠地區都人手短缺，當局需要加速審批並縮短審批過程。



學生組織支持綠黨減輕學貸提案

學生組織支持 綠黨減輕學費貸款的措施 。





目前高等教育貸款政策和通脹水平掛鉤，以通脹的指數化標準計算學生債務。





全國學生聯合會和澳洲青年基金會向國會提交聯合文件，要求考慮綠黨提出的草案，取消學貸和消費者物價指數掛鉤，改為與工資價格指數掛鉤。



維州明迎高溫 鄉鎮地區實施禁火令

維州明日在部份地區實施禁火令。





由於氣溫預計升至近攝氏40度、風速達每小時45公里，當局對Mallee、Wimmera、西南部、北部、中北部和中部宣佈全日禁止生火。





當局也呼籲民眾避免戶外活動和出行。



體育消息

國際足協主席恩芬天奴在盧旺達舉行的第73屆大會上在無對手下連任，開始第三個主席任期到2027年。



