SBS 新聞簡報（4月19日）

維州廉署指州長職員曾影響外判合同

維州廉政公署（IBAC）指，州長辦公室曾有職員不正當地向公務員施壓，要求將一份價值120萬元的合同判給一個工會組織。





署方一份報告披露，合同最終在2018年州議會選舉前一晚，在無競爭下由衛生工人工會（Health Workers Union）獲得。





報告提到合同內容是提供處理職場暴力的專業培訓，認為該工會不應獲得合同，此舉也不符合公共利益。但報告並沒發現任何人有貪污行為，只是提出17項改善建議。





州長安德魯斯就事件召開記者會，表示涉事者已在數年前脫離公職，又強調廉署並沒發現任何貪腐行為。





反對黨領袖佩蘇托則表示，事件顯示政府從頂層開始充斥大量問題。



聯邦政府料拒提高JobSeeker津貼

聯邦政府預計將會拒絕提高尋工津貼JobSeeker的金額。





政府去年設立的經濟包容諮詢委員會，發現該津貼每兩星期只有693.1元是「嚴重不足」，呼籲提高到養老金津貼的九成，即874.35元。





此舉會在四年內增加240億元開支，預計當局不會採納上述建議。





綠黨領袖班特批評工黨已不再是進步的政黨，而是像前總理莫理遜這樣作出經濟性的決定。



西澳州長點名自由黨議員「冷戰思維」

在麥高文辦公室發給澳洲傳媒的一段影片中，他被「意外」記錄到在一場午餐會的私人談話，稱西澳的自由黨國會議員黑斯廷「出生時吞下了冷戰藥丸」。





作為反對黨國防事務發言人的黑斯廷，過去曾多次公開批評中國的經濟脅逼及軍事勢力。





他回應時稱麥高文「失去智慧」，建議對方關注西澳民生事務，而非嘗試擔任外交部長的角色。



當局將制定全國電動車戰略

聯邦政府將制定全國電動車戰略，支持汽車生產商在本地生產電動車。





澳洲和俄羅斯是僅有的未對燃油效率進行規管的已發展國家，而新的戰略將會設立標準，減少污染並鼓勵引入低碳和零碳排放的汽車。





能源部長鮑文表示，澳洲人將會因此節省數千元，也提高了駕駛效率和改善氣候問題。



倒閉建築商欠聯邦銀行3300萬元

早前倒閉的建築商Porter Davis，對聯邦銀行的欠款達3300萬元。





清盤人向證監署提供的文件披露上述債務，而該公司倒閉也令維州和昆州約1700個在建房屋受影響。





有受影響業主日前在維州議會大廈外示威，要求當局介入。



北京長峰醫院火災29死 院長被刑拘

中國北京長峰醫院昨日發生嚴重火災，死亡人數已增加29人。





死者中有26人為住院患者，另有1名護士、1名護工和1名患者家屬。





當局指，初步調查起火原因是醫院內部裝修產生的火化引燃現場可燃塗料的揮發物。





醫院院長、副院長、施工公司負責人和現場施工人員等12人，涉嫌重大責任事故罪，目前已被刑事拘留。



日本自衛隊將自戰亂蘇丹撤僑

目前有約60名日本公民在蘇丹，據報他們人身安全，但缺乏糧食和食水，而且面臨斷電。





日本內閣官房長官松野博一表示已計劃安排自衛隊的飛機接送公民回國。



體育消息

歐聯八強次回合賽事，皇家馬德里2比0擊敗車路士，兩回合計以4比0淘汰對手。



