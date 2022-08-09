SBS 新聞簡報（6月2日）

公平工作公署提高最低工資 四份一打工仔受惠

從7月1日開始，約270萬名最低收入人士，每星期可多獲得47元收入。政府早前呼籲為低收入者提高工資，確保不會落後於通脹。





公平工作公署主席海切爾表示，這次加薪不會扭轉實際工資貶值的情況，有關決定平衡了避免加劇通脹及幫助最低收入工人的需要。





統計局本周公佈，四月錄得的年度通脹率為6.8%，高於三月份，但低於此前超過7%的高峰。



工會歡迎加薪決定 商界批令小企業雪上加霜

公平工作公署今次提高最低工資的升幅，不及工會要求的7%，但高於商界建議的4%。





全國總工會秘書長麥克馬納斯歡迎公署的決定，指工人實際支撐經濟運行但生活艱難，值得加薪。她形容提高最低工資標準是幫助他們生存的必要措施。





而澳洲工商總行政總裁麥凱勒則表示失望，稱加薪將令小企業雪上加霜。他預計這項額外支出將為供應鏈帶來額外126億元的成本。



退伍軍人誹謗案敗訴後辭去傳媒集團職位

起訴傳媒誹謗但敗訴的退伍軍人辭去在七號台的職位。





前空軍特種兵 Ben Roberts-Smith，被傳媒披露曾犯下戰爭罪行後，在2018年起訴三份報章和三名記者誹謗。 聯邦法院昨日裁定報道內容屬實 。





他從2015年起擔任七號台的昆州總經理，並獲該集團支付訴訟費用。





澳洲戰爭紀念館表示，正考慮對這位獲軍功勳章最多的澳洲在世退伍軍人的介紹及展覽品，增添新的文字內容。



維州提高工資稅 稱不會令企業裁員

維州政府表示，提高工資稅（payroll tax）不會增加失業率。





全國工資開支超過1千萬元的維州企業，從7月1日開始工資稅增加0.5%，預計可以為政府在新冠疫情期間的補貼開支填補315億元債務。





財政廳秘書長 David Martine 在州議會的預算聽證會被問到此舉會否導致企業裁員，表示維州失業率會維持3.9%不變。



【六四34周年】中國當局嚴控 異見人士「被旅遊」

六四事件34周年前夕，據報中國多地實施禁止民間集會的嚴控措施。





有傳媒報道，中國的異見人士、獨立傳媒人士、維權律師、教會信徒等，近期被當局安排「旅遊」、軟禁、禁止傳媒採訪等。報道指今年六四維穩期約10日，嚴厲程度堪比中共二十大期間。





身在美國的中國維權律師滕彪表示，雖然難有公開活動，但中國經歷「白紙運動」後，喚醒更多人悼念六四的決心，海外華人亦更加踴躍。





美參院通過債務上限法案 政府違約危機解除

美國參議院繼眾議院之後也通過暫停政府債務上限的法案，將交由總統拜登簽署生效。





拜登讚揚國會及時行動，對美國經濟和民眾而言是巨大勝利。他又感謝兩黨的議會領袖合作。





財長耶倫指法案保護了美國的信用，並維護美國在全球財經上的領導地位。她強調不能把美國的信譽用作討價還價的籌碼。



梵蒂岡大殿現裸男示威聲援烏克蘭

一名男子在梵蒂岡的聖伯多祿大殿全裸示威，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。





事發在大殿星期四閉館前，該男子跟隨遊客進入，爬上祭壇並脫衣，露出背部「拯救烏克蘭兒童」的油漆字。





該名身份未明的男子，被梵蒂岡衛隊拘捕後轉交意大利警方。



體育消息

阿根廷球星美斯預計將會在周未的法甲煞科戰後離開巴黎聖日耳門。



