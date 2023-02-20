SBS 新聞簡報（2月20日）

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當局擬立法停止公積金提前領取及稅收優惠

聯邦政府考慮收緊公積金的提前支取和稅收減免。

財政部長查默斯表示，當局將推動立法，來「為退休收入保存儲蓄」。他批評前政府在疫情期間，允許澳洲人
提前支取了360億元的公積金


此外，他亦指目前公積金的長期稅收優惠，和政府努力填補預算的措施不符。「我們要終結未來關於公積金的主要目的方面的爭拗，這要求當局就此進行立法。」

而反對黨的助理金融事務發言人羅伯特表示，應該關注每一個人的需求，而非公積金。他說財長只強調公積金的目的，但兩黨聯盟關心的是澳洲人。

澳學者海外遭綁架 當局正談判贖金

一名澳洲學者在巴布亞新畿內亞被綁架並勒索贖金。

據當地警方通報，該名考古學家和4名同行人士在一個偏遠地區被20個武裝份子劫持，要求澳巴兩國政府在24小時內支付140萬澳元。

巴布亞新畿內亞總理馬拉佩確認5名人質無恙，表示正謹慎處理事件，而警方和軍方已知悉武裝份子的所在位置。

據報當局正與對方談判之中，而澳洲和巴國各部門都已拒絕回應傳媒查詢。

拜登訪波蘭 料就俄烏戰爭一周年講話

美國總統拜登今日起至22日訪問波蘭，預計會討論俄烏戰爭事宜。

白宮透露，拜登在華沙期間會與北約9個東歐成員國舉行會談，並會在戰爭爆發一周年之際，就美國支持烏克蘭人的立場發表講話。

波蘭總理莫拉維茨基則透露，拜登到訪期間會討論美軍增加派駐波蘭的人數和時間，他又感謝美方提供新的愛國者防空導彈系統和其他先進武器。

北韓發炮回應美韓日聯合演練

北韓今早進行超大型火箭炮射擊訓練，以回應美韓日昨日的聯合空中演練。

朝中社報道，人民軍向東海發射兩枚火箭砲彈，是軍方最新的多連發精密攻擊武器系統。

北韓領袖金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會副部長金與正警告，平壤會繼續針對美國採取反制措施。

而美國、南韓和日本昨日在朝鮮半島上空進行的聯合軍演，據報是回應北韓在星期六發射洲際彈道導彈。

中國東部戰區近日實兵實彈演練海軍

中國解放軍東部戰區今日公佈，海軍近日展開了實兵實彈訓練，檢驗艦艇編隊協同作戰水平。

今次訓練由多艘艦艇組成編隊，模擬發現不明海上目標，隨即拉響戰鬥警報，跟蹤鎖定可疑目標並發射炮彈摧毀。

演練又模擬出現空中威脅，各艦艇調整航向，鎖定目標進行攔截。

聯邦政府承諾解決污染最嚴重行業碳排放

氣候變化部長鮑文承諾，政府會透過減少
污染最嚴重的行業
來達致零碳排放。

他今日發表一份報告，指澳洲的碳排放量中的28%是由200間排放最多的企業造成。報告預計政府和行業合作轉向零碳排放的過程中，每年要耗資210億元，同時會創造100萬個工作崗位。

鮑文表示，不減少最多污染的行業的排放，就無法達到減排目標。

墨爾本聯邦補選定於4月1日舉行

當局確認墨爾本Aston選區的國會議席補選，將於4月1日星期六舉行。

自由黨前排議員圖治辭職，觸發今次補選。

工黨已宣佈由去年大選中落敗的工會領袖Mary Doyle二度競逐，而
自由黨仍未決定候選人的人選
，但很可能會是女性。

西澳擬對北部海濱旅遊小鎮限酒

西澳政府考慮對旅遊城鎮Carnarvon實施限酒令。

當地的犯罪案件急升，有店鋪遭到爆格。警方要加派警員去到這個珀斯以北900公里的海濱小鎮。

州長麥高文表示，如果沒其他解決方法，
當局將不得不介入限制酒類銷售

體育消息

澳洲女足昨晚在雪梨舉辦的國家盃邀請賽中，以3比2擊敗西班牙，實現六連胜。

領隊古斯塔夫臣（Tony Gustavsson）表示，戰勝世界排名第七的對手，提升了球隊備戰7月世界盃的信心。

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