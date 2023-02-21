SBS 新聞簡報（2月21日）

【歷史首次】內閣會議在西澳鄉鎮舉行

聯邦政府20多名部長齊聚西澳的Port Hedland，歷史首次在鄉鎮地區舉行內閣會議。





定期在坎培拉以外的地方舉行內閣會議，是工黨的大選承諾。而今日在西澳的會議，州長和原住民代表都會參加。





總理艾巴尼斯亦在今日上午，先和來自Pilbara地區的原住民長老會面，討論住房和學校入讀率的議題。





西澳示威者促停止石油巨頭鑽探項目

與此同時，在西澳州議會大樓外，示威者聚集並在大門上塗鴉。





名為Disrupt Burrup Hub的團體在議會大門畫上石油巨頭Woodside的標誌，以此引起該公司 對原住民岩畫的破壞 以及碳排放問題。





他們要求當局停止Woodside在西澳北部Burrup半島的石油和天然氣項目，指西澳工黨政府對項目的支持和聯邦工黨政府對原住民文化及氣候變化的關注是背道而馳。



監管機構籲當局加大投資確保電力供應

概況警告，如果缺乏對新能源的投資，預計從2027年開始，內陸地區就會開始缺電。



研究：不健康廣告針對年輕人投放

研究發現，社交媒體充斥對年輕人不健康的廣告。





由昆士蘭大學和蒙納殊大學聯合進行的研究指，在16至25歲人士熱衷的社交平台Facebook和Instagram，有大量涉及賭博、酒精和垃圾食品的廣告。





研究認為，這些廣告和年輕人的行為有直接關聯，而廣告公司是故意將廣告展示給年輕人。





獨立議員波科克呼籲當局就社交平台廣告問題，進行緊急立法和規管。



聯合國指新州昆州拒絕羈留設施考察

聯合國禁止酷刑委員會表示，因無法獲准進入澳洲的羈留設施，已取消考察行程。





考察是2017年聯合國對澳洲有關原住民人權問題所採取的措施的一部份，已獲聯邦政府同意，但委員會要求考察新州和昆州的羈留設施被拒絕。





澳洲人權事務專員芬利（Lorraine Finlay）表示，自2007年以來，委員會對60多個國家進行了80多次考察，澳洲成為繼盧旺達之後第二個迫使取消行程的國家，「此舉對澳洲的國際聲譽有嚴重影響。」



美國總統突訪基輔 大使：釋放重要訊號

烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科表示，拜登是15年來首位到訪的美國總統，在戰爭時刻有重要意義，「釋放重要訊號」。





拜登目前已抵達波蘭，將會和北約的東歐成員國領袖會面。與此同時，俄羅斯總統普京今日稍後將就「特別軍事行動」發表講話。



中方指對俄烏衝突升級失控感憂慮

北京表示對俄烏衝突不斷加劇甚至失控深感憂慮。





外長秦剛在北京出席論壇講話，表示中方始終立足是非曲直，恪守客觀公正，繼續勸和促談，並敦促有關國家停止拱火澆油。





他強調中國永不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍、不搞軍備競賽，也從未主動挑起衝突或戰爭，從未侵略別國一寸土地，但外部對中國的打壓不斷升級，嚴重威脅中國主權和安全。





與此同時，當局發佈《全球安全倡議概念文件》，呼籲各國尊重主權和領土完整、遵守聯合國憲章、以對話協商的和平方式解決爭端，而大國要帶頭做好。



體育消息

中國籃球隊早前抵達香港，中國籃協主席、NBA名宿姚明首次兼任領隊現身赤鱲角機場，吸引大批市民迎接。



