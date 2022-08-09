SBS 新聞簡報（6月21日）

失蹤觀光潛艇搜索繼續 疑傳撞擊聲

美國及加拿大當局繼續搜索 在大西洋失蹤的觀光潛艇 。





該艘尋找鐡達尼號殘骸的潛艇在星期日失蹤，艇內載有一名操作員及四名乘客，包括兩位富豪及其家人。





截至澳洲東岸時間下午6點，潛艇餘下的氧氣預計可用不足30小時。但救援人員仍無法確定潛艇是在海中漂浮還是被困海底。





有傳媒報道，加拿大一架救援飛機的探測裝置，每隔半小時就在潛艇失蹤海域聽到撞擊聲。據報美國的國土安全全國指揮中心已收到該消息，但當局未有證實。



西藏流亡領袖促澳洲關注藏人福祉

西藏流亡領袖呼籲澳洲，幫助結束中國的人權侵犯和文化滅絕。





藏人行政中央司政邊巴次仁（Penpa Tsering）今日在坎培拉的全國記者俱樂部演講，將藏人和「被偷走的一代」原住民相比，稱有過百萬藏族兒童被北京當局帶離家庭。





他說這些兒童在殖民式的寄宿學校接受「再教育」。「中國政府明知這種做法錯誤，但就掩飾行徑並故意這樣對待藏人。」





與此同時，在日內瓦舉行的聯合國人權理事會會議上，中國代表陳旭表示，中國堅持走適合國情的人權發展道路。





他特別提及新疆、西藏和香港，指經濟持續發展、社會和諧穩定，人權事業發展取得前所未有的成就。



專家料國際法院不會受理澳軍戰爭罪

專家預計，國際刑事法院不太可能受理調查澳洲國防軍在阿富汗的戰爭罪行。





有國會議員將事件轉介海牙法院，希望調查國防隊伍的高層官員。





但澳洲國立大學的國際法學教授羅斯韋爾（Donald Rothwell）表示，由於澳洲本國已設立了特別調查辦公室來調查和檢控，所以國際法院不太可能會介入。





不過，軍事律師科洛梅茲（Glenn Kolomeitz）認為，此舉可以給予當局壓力，更積極地對高層人員展開調查。



民調歡迎改善對華關係 九成不滿習近平

調查顯示，多數澳洲人歡迎改善對華關係，但對中國政府信心極低。





智庫機構 洛伊研究所的最新民調 指，逾半數受訪者積極看待澳中高層恢復接觸，但只有15%的人信任中國，信任中國領導人習近平更只有11%。





八成人認可澳美聯盟關係，但56%表示，澳洲在中美衝突中應保持中立。對於台海衝突，八成澳洲人贊成接納台灣難民，三份之二支持對華實施經濟和外交制裁。



【原住民公投】當局批者反對散播恐懼

反對黨副領袖利蘇珊指責工黨仍未回答原住民之聲這個機構的細節，但原住民事務部長貝妮回應，有關細節和目的已經非常清晰。





本身是原住民的貝妮表示，反對者沒理由說她不了原住民，沒理由說政府提出的內容不是這個國家所需。



西澳海邊出土9000年原住民文物

西澳海岸發現了有9000年歷史的原住民文物。





弗林德斯大學、西澳大學和原住民團體的考古團隊，去年在Pilbara地區的Karratha岸邊地下14米發現一個砍樹的工具。





研究人員認為當地曾經是乾旱的土地，上面有淡水泉。



工會促加強杜絕矽肺病

工會呼籲當局採取更多措施打擊矽肺病。





助理衛生部長卡爾妮（Ged Kearney）宣佈，對礦業、製造業、建築業等矽肺病高風險行業實施登記和監察制度。





體育消息

塔州獨立議員特卡（John Tucker）威脅，如果當局不公開荷伯特一個用於加入澳式足球聯盟（AFL）的大型體育場的修建計劃，就迫使提前舉行州選舉。



