SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月21日）Play06:19SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.78MB)Published 21 September 2022 at 6:09pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 21 September 2022 at 6:09pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE【聲援烏克蘭】澳洲向俄羅斯鋼鐵公司巨頭實施個人制裁【人口普查】約三成澳洲人在海外出生 移民大國竟然係佢？【英女王逝世】這些澳洲硬幣價值暴漲逾兩百倍！瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes未來兩周旅行高峰期 雪梨機場招聘大量人手【文化360】「三部曲」和「無時無刻」使用時常見錯誤【疫苗快報】頂尖醫學協會支持舉辦全國新冠峰會（9月21日）【我不是名人】 潘樂恩 — 看到球拍都想吐 抽身後重拾羽毛球樂趣