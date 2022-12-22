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SBS 新聞簡報（12月22日）

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Published 22 December 2022 at 6:50pm
By Koma Cheng
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 22 December 2022 at 6:50pm
By Koma Cheng
Source: SBS

外長結束訪華行程：「取得積極進展」

外交部長黃英賢結束兩日訪華行程，已離開北京。

她表示，今次會晤雙方提出了一系列的話題，關於結束中國向澳洲商品實施的貿易壁壘、以及釋放兩名在華被囚的澳洲華裔公民等議題，
都取得積極進展


學者楊恆均自2019年起、記者成蕾自2020年起，被中國當局拘留，在澳洲引起廣泛關注。

黃英賢表示，澳洲人都相信，兩人理應獲得領事協助。她說雖然新冠疫情造成障礙，但中方至少應允許澳洲外交官員探視他們。

學者對外長訪華成果持保守態度

雪梨科技大學的中國專家馮崇義副教授形容，兩名被囚澳洲華人都是「政治犯」，而改善兩國關係，主要責任在於中方。

他說工黨無法和中國走得太近，因為澳洲和其他民主國家有聯盟關係，而且不能違背澳洲基本民意。

雪梨大學商學院講師李薇博士表示，雖然黃英賢訪華是正面訊號，但短時間難以回復到16、17年的「蜜月期」。

她說雖然兩國在政治方面有分歧，但經貿方面其實沒有太多阻礙，而關係的變化取決於全球地緣政治的變化，特別是中國和美國的戰略性競爭。

自由黨檢討指失去華人社區支持

自由黨的內部檢討指，今年的聯邦大選是黨史上最嚴重的失敗。

自由黨前總監洛南和現任國會議員希姆負責進行今次檢討。檢討認為，該黨失去多元文化背景族裔的支持，
特別是華人社區


檢討報告指，前政府對中國不斷升級的言論，令自由黨在一些關鍵選區流失華人選票，建議應該關注華人的真正擔憂，並確保使用的言辭不會被誤解，以重建和社區的聯繫。

自由黨議員籲增加女性候選人

檢討還發現，自由黨在市中心地區和女性選民中的支持度尤其低迷。

前排議員弗萊切表示，他們需要在之後的選舉中提名更多女性候選人來解決這個問題，亦需要改善網上競選技術的專業性和效用。

此外檢討還發現，和工黨領袖艾巴尼斯相比，前總理
莫理遜不受歡迎的程度
也是重要的影響因素。

南澳梅里河氾濫 發14洪水警報

南澳的梅里河預計將達到氾濫頂峰，當局向沿岸社區發出14個洪水警報。

緊急服務部門表示，沿岸共有14個堤壩有嚴重問題無法修復，另有18個堤壩有重大缺陷。

其中，位於Gurra Gurra的堤壩決堤，造成14戶被洪水隔絕。

目前梅里河已造成1100戶被水浸，受災房屋可能會去到4000間。預計255個企業和4000公頃農地會受影響。

新州再現日本腦炎個案

新州中西部
再發現日本腦炎個案


Lake Cargelligo地區一名長者相信是在11月初被感染。

衛生部門呼籲民眾注意防蚊，措施包括塗抹蚊怕水、在戶外穿密封的鞋和淺色長袖衣物、黎明和黃昏時分留在室內。

在高風險地區需要長期留在戶外的居民可以注射免費的疫苗。

澤連斯基籲美國加撥軍備支援

國際方面，烏克蘭總統澤連斯基訪美，在美國國會以英語發表演說。

他感謝美國對烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的支持，形容美國的援助不是慈善，而是對全球安全和民主的投資。

國會正考慮再為烏克蘭提供650億美元的支援。澤連斯基表示，他們只需要援助和武器，不需要美軍出兵。

體育消息

澳職球場暴力騷亂事件，足協再對另外8人發出禁止進入球場的禁令。這8人也被維州警方起訴刑事罪名。

不過和起初
兩人被終身禁止入場觀賽
相比，8人中有6人是禁足20年，2人禁足5年。

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