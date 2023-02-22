SBS 新聞簡報（2月22日）

總理指國家安全是政府最優先考慮

艾巴尼斯今日在全國記者俱樂部演講時，並沒引述該組織的講法，但表示對國防軍軍人有絕對信心。他強調，已承諾過為國防投入足夠資源來保護國家和震懾潛在侵略者，也不會忽視退役軍人做出的貢獻。





對於早前提交給聯邦政府的國防策略檢討報告，艾巴尼斯確認會在5月財政預算案之前，公佈一份沒機密內容的版本。





但他透露指，報告將澳英美聯盟作為未來國家安全框架的核心。



內政部長批現有移民簽證批永居太慢

內政部長歐妮爾批評現有的移民政策是「破損」和「落後」。





她今日在雪梨舉行的勞動力峰會上致詞，指之前的政策遲遲不向申請者批出永久居留權，令他們持續處於「臨時」狀態。





新州回購洪災受損物業被批太慢

新州政府回購受洪災影響地區物業的計劃，被批評進行得太慢。





這個撥款5.2億元進行的項目，在去年8月提出、10月實施，直到昨日才向首批物業作出報價，離北部河流地區遭受洪水侵襲已過去接近一年。





不過，州長佩洛德表示，政策需要時間實施，而所有250個納入回購計劃的受損單位都會在4月底前收到報價，相信會取得成功。



據報習近平近月訪俄欲調停戰爭及核武

美國傳媒透露，中國國家主席習近平可能在近期訪俄。





華爾街日報引述知情人士指，習近平可能在未來幾個月內訪問俄羅斯，與總統普京會面。日期可能在4月或5月初，屆時莫斯科將慶祝二戰勝利。





據報，北京希望在結束俄烏戰爭上發揮積極作用，推動多方和平談判以及放棄使用核武器。





與此同時，正在訪俄的中共中央中央外事辦公室主任王毅表示，中俄關係堅如磐石，能夠經受住不斷變化的國際形勢帶來的任何挑戰。



新西蘭央行連續第十次加息

新西蘭的儲備銀行連續第10次提高利率，加半厘至4.75%，比市場預期高一倍。





央行行長Adrian Orr表示，雖然物價壓力有舒緩跡象，但仍需緊縮政策來對抗通脹。





他說由於近期發生熱帶氣旋等嚴重的自然災害，談論加息效果仍然為時尚早。



澳洲加強與基里巴斯安全及經濟合作

澳洲和太平洋島國基里巴斯簽署擴大安全和經濟合作的協議。





在斐濟準備出席會議的澳洲外長黃英賢和基里巴斯總統馬茂，已簽署一份諒解備忘錄，內容包括澳洲排除第二艘巡邏船，協助該國提高海岸監控能力。





澳方也承諾加強應對氣候變化。



物價上漲 Woolworths超市盤滿缽滿

因物價上漲和通貨膨脹，超市巨頭Woolworths的利潤錄得巨大攀升。





在上半財年，該超市的營業利潤達到9.07億萬元，比去年同期高14%。





與此同時，截至今年1月1日的過去27個星期的銷售額，達到331.7億元，只是升4%。



昆州政府提交原住民跳躍立法草案

昆州政府已向州議會提交未來和原住民簽署條約的立法草案。





該草案提議建立由5人組成調查小組的真相調查制度，並設立原住民條約研究所。





州長帕拉謝伊今日下午提交草案時表示，簽署條約是兩個世紀前就應該做，現在是機會進行改變、做正確的事。



體育消息

澳洲足協和英格蘭足總就男女足國家隊友誼賽達成協議。





澳洲女足 Matilda 將在4月份飛赴英國Brentford對陣英格蘭女足，以備戰今年年中作為東道主舉辦的女足世界盃。



