SBS 新聞簡報（3月22日）

【原住民公投】朝野兩黨達成投票制度協議

該草案涉及舉行公投的方式，包括贊成和反對陣營都會獲得官方認可和相關資助、宣傳小冊子將會列明雙方觀點。





草案也規定，偏遠地區的投票期會延長到19日、多種身份文件都會接受用於選民登記、公投開始前三日停止宣傳、政治捐款超過15,200元需要披露等。





草案將會交由內閣討論，預計下星期會呈交國會審議。



【原住民公投】工作組將確認問題措辭

負責就問題提交建議的公投工作組會在今晚和總理艾巴尼斯、原住民事務部長貝妮、律政部長載夫斯等會面，預計會討論公投問題的據此措辭，並在下星期一提交內閣。





小組的聯合主席戴維斯（Megan Davis）教授表示，小組已對問題有原則上的共識，已非常接近為當局提交具體建議。



澳洲向島國保證不違反無核條約

澳洲政府向太平洋島國保證，澳英美協議下不會違反南太平洋無核區條約。





1986年簽署的《拉羅湯加條約》（Treaty of Rarotonga）禁止核武器進入南太平洋。澳洲、新西蘭和各島國都已簽署並通過，安理會五常中除了美國之外，也已簽署並通過。





正在訪問澳洲的薩摩亞總理馬塔阿法表示，她已聽取澳方就核動力潛艇作出的外交簡報，也在和總理艾巴尼斯的雙邊會談中獲對方保證堅守《拉羅湯加條約》。





馬塔阿法說，潛艇保證不會裝載核武器的話，她對此「沒問題」。



中國國企獲所羅門港口合同

中國一間國有企業獲得所羅門群島的港口合同。





該國政府表示，首都荷尼阿拉國際港口的升級工程競標，中國土木工程集團是唯一投標企業，因此獲得這項由亞洲開發銀行資助的項目。





阿富汗地震釀11死過百人傷

阿富汗北部發生6.5級地震，巴基斯坦也受到波及，兩國有至少11人死亡，過百人受傷。





阿富汗當局指，東部有至少兩人包括一名小童在地震中死亡。巴基斯坦北部有至少9人因房屋倒塌而死亡，部分山區發生山泥傾瀉，交通受阻。





此外，塔吉克和印度部份地區也有震感。



一國黨演說釀雪梨暴力衝突 警拘2人

事發昨晚雪梨西南區一間教堂外，黎敦的支持者和反對者約500人發生衝突。警方拘捕兩名男子，預計會有更多人被起訴。





而引發事件的黎敦表示，他只是行使言論自由的權利，要求警方保護他在民主選舉中的發言。



數據：無家可歸者持續攀升

統計局指，根據人口普查結果，從2016到2021年，無家可歸者增加了6000人，達到12.3萬人，當中女性增加了一成。





與此同時，聯邦政府將於3年內撥款9,170萬元，幫助有無家可歸問題的年輕人。



坎培拉擬立法禁止擅改雙性人性徵

首都領地有望成為首個州地，禁止在未經雙性人同意下改變他們的性別特徵。





工黨綠黨聯合政府已將法案提交議會，預料將會通過。首席廳長巴爾表示，希望其他州地政府都會跟隨。





2015年，馬耳他成為全球第一個禁止對性別特徵在未經同意下進行修改的國家。



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