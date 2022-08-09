SBS 新聞簡報（6月23日）

觀光潛艇爆炸解體 相信5人已罹難

美國海岸警衛隊在距離鐡達尼號遺址不足500米處的水域發現潛艇的尾部殘骸，判斷曾出現災難性爆炸。





潛艇除了幾位富豪乘客，還包括操作員、潛艇公司OceanGate的創辦人拉什。他曾經在2022年7次駕駛該潛艇進行鐵達尼號探險，2021年去過6次，共搭載過46名乘客。因應惡劣天氣，今次航行是今年的首次探險。





白宮發表聲明，對遇難者表示哀悼。



中國促日本正視國際關切核廢水排海

日本即將開始將福島核電站的核廢水排入太平洋，引發各國關切。





當局曾進行評估，認為排放安全，但日本國內以及南韓都有政客和團體反對該決定。中國代表在聯合國人權理事會會議上，要求日方在核廢水排海問題上，正視國際社會的合理關切。





不過，太平洋島國論壇的科學顧問小組成員烈治文表示，日方對環境影響評估並不充分，核廢水排海是「損人不利己」的做法。



俄羅斯拒絕接受駐澳使館新址被禁

俄羅斯就 駐澳洲大使館新址被禁止使用 一事，訴諸高等法院。





國會早前以國家安全為由，通過禁止該處離國會約500米的地皮作為外交用途，取消和莫斯科的租約。





不過，俄方人員拒絕接受，並佔據尚未完工的新使館地盤。





總理艾巴尼斯回應指，有信心可以重新控制該塊地皮，俄國外交官在現場也非大問題。但他沒透露當局具體會採取甚麼措施。



參院若再拒房屋草案 工黨可提前大選

財政部長查默斯和各州地財長今日開視像會議，再次討論有關草案的問題。



自由黨稱工黨將「骯髒」進行國會補選

反對黨領袖達頓表示，預計工黨會在補選進行「骯髒的競選」。





前自由黨議員羅伯特（Stuart Robert）上月辭職，引發黃金海岸的Fadden選區補選。補選將於7月15日舉行，選委會今日對候選人進行抽籤，預計共有8人。





達頓今日到訪當地，指生活開支攀升問題是關鍵議題，形容自由黨候選人、黃金海岸市議員Cameron Caldwell是最佳人選。





工黨則繼續派出去年大選的候選人、護理教育人員Letitia Del Fabbro。



維州Myki車費下月起加價

維州 Myki公共交通票價從下周末起加價 至每日10元 。





7月1日開始，單程票價加4亳，來回票價加8亳，令每日車費上限從9.20元上漲至10元，增幅為8.7%高於通脹率。





偏遠地區的V/Line票價和周末票價也會增加。月票和年票用戶，每日票價亦從5.52元上漲至6元。



新州老虎機賭注下月起降低

新州博彩場所的老虎機，每次接受賭注從下周末起下降。





7月1日開始，賭徒一局可以投入的金額，從5000元減少至500元。由於當局停止發新牌，全州的老虎機數量也減少至大約3000台。





另外，工黨在選舉前承諾從5月實施的無現金賭博試行計劃，因持份者和中立議員有異議而被推遲。



體育消息

全國原住民大學運動會（Indigenous Nationals）從今日起，一連七日在墨爾本蒙納殊大學舉辦。



