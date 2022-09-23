SBS 新聞簡報（9月23日）

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Published 23 September 2022 at 6:12pm
By Koma Cheng
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Published 23 September 2022 at 6:12pm
By Koma Cheng
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