SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月23日）Play06:06SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.29MB)Published 23 September 2022 at 6:12pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 23 September 2022 at 6:12pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【突發：香港檢疫0+3】 在澳港人：全面取消隔離才會回港【狂野時速真人版】每小時233公里 墨市男子假日飛車被捕新冠要聞：澳洲每周平均新冠病例數目減15%（9月23日）瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】西澳下議院通過臨時新冠法案（9月23日）頭痛、腰痛可以點 專家解構脊椎治療係一回咩事？SBS 中文新聞 （9月23日）改善生活習慣：激活創意思維！