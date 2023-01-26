SBS 新聞簡報（1月26日）

【澳洲日】1.9萬名新移民宣誓成為澳洲人

總理艾巴尼斯歡迎1.9萬名新移民宣誓成為澳洲人。





他今日在坎培拉出席一個公民入籍儀式，親自向23名新澳洲人表達祝賀。





他致辭時表示，移民帶來的技能和個人經歷，都是澳洲真實的財富。他說這些移民代表的職業都是澳洲所想和所需，無論他們來自甚麼背景，都可以在這裡書寫自己的未來。





「你為我們帶來世界，帶來動力、熱情、才華和精神。」



【澳洲日】習近平向總督致國慶賀電

總督赫利接獲中國國家主席習近平的國慶賀電。





他說中方高度重視兩國關係發展，希望本著相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，加強對話，深化合作，共同推動全面戰略夥伴關係發展，造福兩國人民。



當局公佈年度傑出獎項及授勳名單

而心臟病專家周花影、名廚鄺凱莉、獸醫師王友愛和現役軍人Leonard Oei獲頒員佐勳章（AM）。而勳位勳章（OAM）的獲得者包括醫學專家葉美英、牙醫陳英生、麻醉師巫觀芳和社區義工黎詩敏。



【澳洲日爭議】全國各地舉行「入侵日」集會

與此同時，今天全國各地有成千上萬人遊行示威，要求更改國慶日。





其中在布里斯本，出席集會的昆州運輸廳長貝利表示，應該有一個原住民可以共同慶祝的澳洲日。





他呼籲任何支持國家團結的人士，都應該在今年稍後的公投中支持憲法承認原住民。「如果公投不通過，就不會再有向原住民表達敬意的機會。」





在墨爾本的集會，綠黨參議員索普就說不支持原住民之聲入憲，因為她想更進一步，和原住民簽署條約，並就土地權益達成協議。





而在雪梨，一對原住民母女一起參與遊行。媽媽表示，見到如此多非原住民澳洲人參加感到很鼓舞，而她支持原住民之聲入憲，令更多原住民的聲音可以被政客聽見。



分析：英美德向烏克蘭提供坦克或改變戰局

分析認為，美國、德國和英國向烏克蘭提供先進坦克，可能成為俄烏戰爭的轉捩點。





英國早前承諾向烏軍提供14架挑戰者2坦克之後，美國和德國昨日也先後宣佈提供兩國的主戰坦克。





Flinders大學的國際關係專家Jessica Genauer表示，這三個北約主要國家的做法極具象徵意義，顯示西方對烏克蘭的承諾及對其戰力的信任。





他相信烏軍將會有更大的能力，奪回過去一年被俄軍佔領的國土，甚至收復2014年以來的失地。



Facebook宣佈將解禁特朗普賬戶

美國前總統特朗普的Facebook、Instagram等社交媒體賬戶有望被解封。





而Facebook的母公司Meta在博客發表的最新貼文證實，將於數星期內恢復特朗普的賬戶，但強調如果再有違規內容，將基於嚴重性而進行一兩個月的封鎖甚至移除賬戶。



美槍擊案華裔槍手控7項謀殺

美國加州半月灣導致7人死亡的槍擊案，疑兇被控七項蓄意謀殺和一項意圖謀殺罪。





譯音姓趙的66歲華裔疑兇星期三提堂，獲提供兩名辯護律師和一名普通話翻譯，暫時毋須答辯。





檢方透露，被告是一名在美國居住超過10年的中國公民，但未確定他是否合法入境美國。他又說被告態度合作，當局已大致獲悉犯案動機，但拒絕透露詳情。



體育消息

國際奧委會開會後宣佈繼續制裁俄羅斯和白俄羅斯，兩國運動員可以用中立身份參加2024年巴黎奧運會。





另外，亞洲奧林匹克理事會提議，符合條件的兩俄選手可以參加亞洲賽事。國際奧委會對此表示歡迎。



