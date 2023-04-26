SBS 新聞簡報（4月26日）

澳洲通脹率降至7% 按季度達一年最低

澳洲的年度通脹率從7.8%稍微下降至7%。





統計局表示，商品和服務價格雖然繼續上漲，但升幅有所放緩。





財政部長查默斯表示，來自全球環境的生活開支壓力持續，通脹率仍然高得不可接受。他承諾下月公佈的財政預算案會為民紓困。





而反對黨的財政事務發言人泰勒批評，通脹席捲經濟的情況下，工黨政府仍然束手無策。他說政府將會增加開支，必然需要借錢，從而和澳洲企業及家庭競爭，推高利率。



【財案2023】議員聯署增加JobSeeker撥款

有超過300人簽名的公開信，包括4位工黨議員、1位自由黨議員，還有幾位綠黨和中立議員。





總理艾巴尼斯表示，他明白為何下屬參與聯署，但他不會加入對財案內容的猜測。他說財案會在紓緩生活開支和確保不會增加通脹壓力之間取得平衡。



藥劑師行業團體憂藥物改革釀短缺

業界擔心 政府改革藥物津貼計劃 會導致藥物短缺，但被指是危言聳聽。





當局今日公佈，從9月起，長期病患者可以一次過購買60日的指定藥物。





澳洲藥房行業協會擔心此舉會令重要藥物短缺，但衛生部長畢勒表示只有7款藥物存在供應問題。





皇家家庭醫生學院也表示病人只是提前拿藥，消耗的藥物數量並沒改變。



新西蘭今遇倆地震 多地有震感

第一次地震發生在當地時間10點16分，震央在東南岸Hawke’s Bay地區，震源深度22公里。3分鐘後再發生5.4級餘震，之後一小時發生多次餘震。首都惠靈頓也有震感。





當局一度發出海嘯預警，但很快取消。有機構擔心地震可能會引致山泥傾瀉。





北京證實倆台灣人一被捕一起訴

中國國台辦證實，早前在上海失蹤的台灣八旗文化出版社總編輯李延賀因涉嫌危害國家安全而被捕，正在接受調查。





滿族的李延賀出身中國大陸，已取得台灣身份證，今年3月探親和註銷戶籍期間失去聯絡。





另外，國台辦也證實，去年8月被捕的台灣商人楊智淵涉嫌分裂國家罪，由浙江溫州國家安全局偵查後，移送溫州檢察院起訴。



中國取消入境者登機前核酸檢測要求

中國駐雪梨領事館表示，乘客仍須在登機前48小時進行快速抗原檢測，陰性才可以繼續行程。



當局將設置逾百電動車充電站

聯邦政府和全國汽車協會合作，在全國的高速公路建立117個電動車的快速充電站。





雙方達成合作協議，目前正選定131個鄉鎮地區進行這項安裝快速充電站的基建工程。



參院調查斯里蘭卡人蛇問題

參議院一個委員會就人蛇問題舉行聽證會。





委員會獲悉，人蛇集團在斯里蘭卡向留學生及家庭進行宣傳，自稱是移民機構，可以幫助他們獲得澳洲的永久居留權。





不過，數百名移民在變賣家當來到澳洲之後，才發現上當。



體育消息

據報聯邦政府將撥款2.4億元，支持荷伯特的Macquarie Point澳式足球場總值超過7億元的項目。



