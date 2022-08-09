SBS 新聞簡報（5月26日）

兩少年就雪梨市中心大樓起火自首

事發昨日下午約4點，中央火車站附近兩座廢棄建築發生大火，是近年雪梨最嚴重的火災之一。過百位消防員花兩小時撲滅。





由於擔心外墻石磚脫落、甚至整棟建築物倒塌，當局已劃出禁區，至少持續7日，令相鄰住宅樓的50名住戶無家可歸。





警方證實有兩名13歲的少年昨晚分別向警署自首，正在協助調查。警方呼籲火災發生前可能同在大樓內的另外三至四名少年，在父母陪同下自首。





此外，警方指有至少15名露宿者經常留宿事發大樓，已和其中13人聯絡確認安全。



【日本襲擊案】警方仍在調查犯案動機

日本發生導致4人死亡的槍擊及持刀襲擊案，警方仍在調查犯案動機。





事發昨日下午4點半，長野縣中野市一名男子在街上持刀襲擊一名女子，並向趕到現場的兩名警員開槍。他隨後逃入一個住宅與警方對峙，到今日凌晨4點半潛逃期間被捕。事件造成4人死亡。





警方證實疑犯為當地市議會議長青木正道的31歲兒子，報稱從事農業，正調查犯案動機。





日本放送協會稱疑犯持有獵槍牌照。另有傳媒報道他在街上施襲時曾向目擊者表示「我殺她是因為我想殺」，而他藏匿父親住宅期間，兩名女子逃出，其中一人自稱為疑犯的母親。



白俄總統稱已接受莫斯科部署核武器

白俄羅斯總統盧卡申科暗示，俄羅斯已在該國部署核武器。





兩國早前簽署協議，莫斯科在白俄部署短程武器，但由克里姆林宮控制，以警告西方勿再支持烏克蘭。但部署時間和數量等具體情況不明。





白俄羅斯反對派譴責上述行動，呼籲國際社會予以阻止。



澳印協議首批惠及3000名在澳專業人士

澳洲的印度社區相信，兩國總理簽署的協議將惠及技術工人。





名為《人材早期職業流動性安排計劃》（MATES）的協議，首批將允許3000名在澳洲的印度專業人士，在沒擔保的情況下居留24個月。協議之後會重新評估，有望擴大。





澳洲印度商會表示，協議將幫助留學生、畢業生、研究人員和有技術的工人留在澳洲。



政府擬由德國或南韓提供澳軍軍車

澳洲國防軍的軍車可能會由外國製造。





為盡快獲得新的步兵軍車，政府已要求投標的德國和南韓企業提交計劃書。





反對黨領袖達頓表示，在國防項目上，澳洲本地企業應獲得機會。



繽紛雪梨燈光音樂節揭幕

繽紛雪梨燈光音樂節（Vivid Sydney）今晚揭幕，未來23日全市遍佈超過300場活動。





今年的主題是「自然」，活動除了傳統的燈飾展出，還有無人機表演、國際名廚炮製美食、名人交流座談會等。





主辦方表示，今年活動的特色在於令整個燈光音樂節有不同 體驗。



原住民領袖聚集紀念國家道歉日

全國的原住民領袖今日在烏魯魯聚集，紀念國家道歉日（National Sorry Day）。





今日也是《發自內心的烏魯魯宣言》發表6周年。出席者呼籲澳洲國民支持原住民國會之聲入憲。





近期民調顯示投「贊成」票的比例下降，但「烏魯魯對話」的聯席主席戴維斯表示有信心。



體育消息

而在體育界，也有20個協會機構的代表出席烏魯魯的紀念儀式。



