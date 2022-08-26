SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（8月26日）Play06:40SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.1MB)Published 26 August 2022 at 5:33pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 26 August 2022 at 5:33pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE莫理遜秘密自我任命事件將展獨立調查在澳台灣人對中國的「劍拔弩張」習以為常：「生活仍需繼續」【中秋佳節】一文看清澳洲各地慶祝活動Advertisement瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】最新修改版新冠疫苗即將推出（8月26日）SBS 中文新聞 （8月26日）昆州人工智能攝像系統 全天侯搜捕違規駕駛者政府耗資 3000 萬成立皇家委員會調查前政府『自動債務索償系統』是否有誤