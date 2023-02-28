SBS 新聞簡報（2月28日）

聯邦政府提高公積金高額存款的稅率

聯邦政府宣佈 修改高額度公積金的稅務優惠政策 。





從2025-26財年開始，公積金存款超過300萬元，超出部份的稅率將從15%翻倍至30%；300萬元以下則維持15%不變。預計此舉將影響約8萬人，每年總共多繳20億元的入息稅。





財政部長查默斯表示，政府並非向高儲蓄人士徵稅，而是在現在及未來的財政預算壓力下，現行公積金稅務優惠是不公平和不可負擔。





「我們要確保稅收系統公平。客觀而言，要普通納稅人去慷慨補貼那些有上百萬元公積金的人，並不符合這個目的。」



反對黨斥提高公積金稅率因揮霍無度

反對黨批評，當局修改公積金的稅務優惠政策是為了填補其揮霍無度。





反對黨的財政事務發言人泰勒表示，政府對公積金存款300萬元以上的人提高稅率，是基於錯誤的理由，以錯誤的方式行事。





他形容此舉不是管理開支或管理預算，而是加稅。「顯然這太急進，顯然當工黨花光金錢，就要拿你的錢。」



總理指訪問印度將可鞏固雙邊關係

總理艾巴尼斯受印度總理莫迪邀請，將於下星期進行國事訪問。





澳洲企業領袖將會同行，預計兩國會簽署一些列雙邊關係協議。





艾巴尼斯表示，澳印關係被忽略多時，是時候進行改變。「澳洲正重返國際舞台，和鄰國互動，追求我們的利益和價值。」





莫迪和日本首相岸田文雄、美國總統拜登，預計會在今年稍後到訪澳洲，出席四方安全對話。



加強防空能力 澳洲求購美國導彈獲批

澳洲向美國提出購買導彈的請求已獲批准。





軍售協議總值約7.5億澳元，包含63枚遠程導彈、20枚空中訓練導彈，還有其他訓練導彈和支援項目。這些導彈全部是針對敵方的空中防禦系統和雷達，用於保護己方的飛行器。





美國的相關部門已批准軍售，指協議符合美國協助加強澳洲國防能力的利益。





此外，坎培拉此前購買40架黑鷹直升機的訂單，其中3架將於6月底交付。



中國外長批美國將人權問題政治化

聯合國人權理事會新一屆會議開幕。聯合國秘書長古特雷斯致辭時，指世界各地人權發展倒退，又批評俄羅斯入侵烏克蘭。





中國外長秦剛以視像方式出席，他發言時表示，各國自主選擇人權發展道路的權利必須得到尊重，又不點名批評美國將人權問題政治化、武器化、工具化。





他形容一些別有用心的勢力不斷炒作新疆、西藏和香港事務，企圖借此攻擊抹黑中國，打壓中國發展，中方對此堅決反對。



香港明起全面取消口罩令

在香港，當局宣佈明日開始全面取消口罩令。





市民在室內、戶外及公共交通工具都不再需要戴口罩，但高風險場所如醫院、院舍，院方有權自行決定。





醫務衞生局局長盧寵茂表示，局部保留口罩令的防疫效果不大，全面取消口罩令代表所有社交距離限制結束，香港全面復常。



澳洲一月零售業數據比前月回升

澳洲的零售業數據回升，符合預期。





行業的所有類別都錄得交易增加，其中百貨商場升8.8%為最多，其次是衣物及飾物，達6.5%。



維州拒實施非法藥物驗毒計劃

維州將不會跟隨昆州實施非法藥物的驗毒計劃。





雖然死因庭指涉毒死亡個案主要發生在音樂節活動，但新州和維州一直拒絕實施類似計劃。





維州州長安德魯斯表示，任何毒品都不應被允許，這種驗毒站會令人以為只要沒危險物質就可以安全服用。



體育消息

帶領 阿根廷奪得世界盃冠軍 的球星美斯，當選國際足協的年度最佳男子足球員，贏得個人第七次的「世界足球先生」名銜。



