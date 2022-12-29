SBS 新聞簡報（12月29日）

雪梨除夕煙花匯演料迎百萬觀眾

當局預計會有100萬人在不同的地方觀看今次煙花。





煙花匯演的導演霍迪，家中七代人都是從業煙花行業。他說2020年除夕只能在無觀眾的情況下放煙花，而去年人數也還沒恢復，因此他非常期待今年能夠重現以往25年的盛況。





雪梨是全球最早進入新一年的大城市之一。



當局指有跡象顯示中國會解除貿易制裁

中國近年對價值 200 億澳洲商品制定關稅及非關稅貿易壁壘，對大麥、紅酒、牛肉等貨物造成影響。





費雷爾計劃明年2月訪華，將會和中國商務部部長王文濤舉行雙邊會談。





總理艾巴尼斯表示，如果北京願意取消對澳洲的禁令，那坎培拉也願意撤回在世界貿易組織對中國提出的兩項投訴。





但他強調，不會以撤回投訴為條件來換取中方解禁，並指改善雙邊關係符合澳洲的國家利益。



澳印自貿協定今生效 惠及多個行業

在協定下，85%的澳洲貨物出口到印度將會零關稅，包括木材、羊肉、大麥、龍蝦和礦物，預計每年可節省20億澳元的關稅開支。





葡萄酒、高等教育等行業機構都對此表示歡迎，形容新的自貿協定可進一步減輕中國貿易制裁對澳洲經濟的影響。



【南澳洪災】搶修堤壩後僅12戶須疏散

南澳的梅里河氾濫持續，當局向Mannum地區12戶發出疏散警告。





緊急服務部門表示，約60名工人在當地徹夜加固河堤，以維持水位，令其僅影響堤壩附近的少數居民。





調查：籲九成人計劃新一年減少開支

研究指，澳洲人在新一年將會嘗試削減生活開支，增加存款和收入。





聯邦銀行的2023年財務目標報告發現，93%的人在新一年有明確的財務目標，過半數人的首要目標是減少支出。主要的方式有減少非必要支出、有規律存錢和找到額外收入。





報告認為，制定這些財務戰略，有助消費者建立更健康的財務習慣。



北領地監獄走犯三人在逃

北領地一個監獄走犯，3名囚犯仍然在逃。





警方指，三人在星期三晚從達爾文Holze區的低設防懲教所越獄，目前未知他們向哪個方向逃走。





當局已發出通緝令，並呼籲公眾提供線索。



英國考慮對中國入境者強制檢測

繼印度、意大利、南韓、日本之後，美國今日亦宣佈對中國旅客實施防疫限制。





英國傳媒報道，由於未來7天會有6架來自中國的航班赴英，預料當局會在今日內評估並請確認是否對從中國入境者採取限制措施。



日本限制入境 國泰取消多個航班

日方本周宣佈從明日開始，來自中國的旅客要接受檢測，並限制在4個機場入境。





受此影響，國泰多條航線要取消和減少班次。不過由日本到香港的航班就不受影響，國泰會安排不載客航機接載乘客回港。



體育消息

日本足協宣佈和國家隊主帥森保一續約，他將帶領日本隊備戰2026年世界盃。54歲的森保一率領日本隊，在今屆世界盃先後擊敗德國、西班牙等歐洲強隊。





英超方面，曼城球星夏蘭特僅用14場比賽就攻入20球，創造新記錄。而上一個最快入20球的記錄用了21場比賽。



