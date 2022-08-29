SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（8月29日）Play06:10SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.6MB)Published 29 August 2022 at 6:13pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 29 August 2022 at 6:13pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE【移民澳洲】行業組織籲加快批護士簽證 移民律師：註冊要求不利留學生【人道放養雞】 澳洲淘汰籠養蛋 西澳10年內全面停產新冠要聞：新冠隔離期或縮至5天（8月29日）瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】莫德納控告輝瑞新冠疫苗侵犯知識產權（8月29日）【種菜基本功】第一輯：如何自製菜槽及準備堆肥？SBS 中文新聞 （8月29日）美股大跌1,000點後 市場何去何從？