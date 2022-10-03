SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月3日）Play06:19SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.55MB)Published 3 October 2022 at 5:18pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 3 October 2022 at 5:18pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞Optus委託獨立機構審查客戶資料外洩事件為應對聖誕高峰 澳洲郵政急聘6千人手英國今晚發售女王紀念幣 專家教你如何在澳洲購買瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】外界擔心取消新冠隔離惹風險（10月3日）澳洲住宅價格連續 5 個月下跌 雪梨為重災區SBS 中文新聞 （10月3日）【理由原來係咁】布里斯本市議會為何拒絕懸掛原住民旗幟？