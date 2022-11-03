SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（11月3日）Play06:54SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.32MB)Published 3 November 2022 at 7:03pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 3 November 2022 at 7:03pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞調查：三份二澳洲人「有條件」支持轉用電動車【澳洲稅局報告】公司稅收達690億元 800大企業零交稅香港特首寄語金融峰會 香港重返國際金融中心瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes澳洲標誌性公司「榮獲」年度最離譜服務大奬！洪災最新：民眾應慎防破紀錄「晴天洪水」（11 月 3 日）【疫苗快報】新州維州新冠病例開始增加（11月3日）SBS 中文新聞 （11月3日）