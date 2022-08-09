SBS 新聞簡報（11月3日）

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【總理訪華】反對黨促提出釋放楊恆均

總理艾巴尼斯即將訪華，外界關注此行能否有助被拘禁的澳籍作家楊恆均獲釋。

艾巴尼斯將於明早啟程飛往上海，對中國展開4天官式訪問。他會先和貿易部長費雷爾及澳洲代表團出席國際進口博覽會，並和中國國務院總理李強會面；之後再和外交部長黃英賢前往北京，和中國國家主席習近平會面。

反對黨副領袖利蘇珊表示，向中方提出釋放楊恆均是澳洲人最關心的議題，艾巴尼斯應該將其置於修補澳中外交關係之上。

楊恆均的家人日前去信總理，呼籲他盡一切努力營救，否則可能會因為健康問題而死於獄中。
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【總理訪華】取消貿易制裁成重要議題

取消其餘的貿易限制，也是艾巴尼斯這次訪華的重要議題。

農業部長懷特表示，雖然中方近期同意
檢視對澳洲葡萄酒的關稅決定
，但他並不預期其他比如海鮮和牛肉等產品的制裁，會在雙邊會談後直接取消。

他說聯邦政府會繼續工作，完全取消貿易限制。他強調，工黨上台時，價值200億元的澳洲出口商品處於障礙之中，目前其中180億元已恢復。

美國議員提案制裁多位香港政府官員

美國有兩黨議員提案，要求制裁多名香港特區政府官員。

相關提案列出49人制裁名單，包括律政司司長林定國、維護國家安全委員會秘書長區志光、警務處處長蕭澤頤，以及多位國安法指定法官和律政司檢控官。

港府回應表示，維護國家安全是屬於主權司法管轄區的內部事務，而國安法落實後市民生活和經濟活動迅速回復正常。

發言人又批評美方所謂制裁是「拙劣政治戲碼和卑劣用心」，當局對此嗤之以鼻。
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新西蘭右翼政黨加入組建新政府

選舉結果今日公佈，新任總理陸杰鋒（Christopher Luxon）所在的國家黨獲得48個議席，比原本少2個，被迫在和行動黨（ACT）聯合的基礎上，再加入新西蘭優先黨（NZ First）。

新西蘭優先黨繼2017年和前左翼總理阿德恩合作後，再次成為組建政府的「造王者」。

前總督兼工黨領袖海登今日舉殯

前總督兼工黨領袖海登（Bill Hayden）今日在昆州Ipswich舉辦州葬儀式。

海登上月底逝世
，享年90歲。喪禮有多位前總督和前總理出席，皇家空軍戰機在空中飛過致敬。

艾巴尼斯在喪禮上表示，海登改變了工黨的歷史，為未來照耀道路也打下發展基礎。前總理基廷讚揚他在七十年代擔任反對黨領袖，是最具影響力的角色。

【維州毒蘑菇案】烹飪女子涉圖殺親夫

維州毒蘑菇案，被告帕特森（Erin Patterson）被指曾多次企圖謀殺親夫。

警方起訴被告3項謀殺和5項企圖謀殺罪名，今日提堂。律師未有申請保釋。警方要求20個星期時間分析最新檢獲的證據。

法庭文件顯示，在毒蘑菇案發生前，
被告在過去兩年曾4次企圖毒殺丈夫

國家移民紀念墻增添逾千貢獻者

國家移民紀念牆將會增添1040位移民的姓名，以表彰他們對澳洲的貢獻。

位於雪梨的國家海事博物館
每年都會在紀念墻上增添姓名
，並分享移民故事。今年的儀式將於明天上午舉行，數百位親友和社區人士將會出席。

副館長鮑德溫（Michael Baldwin）表示，多元文化移民令澳洲成為一個更豐富的國家。

體育消息

巴黎大師賽男單16強，「一哥」祖高域在先失一局後，反勝荷蘭球手希斯博（Tallon Griekspoor），晉級八強，將會對陣丹麥的魯尼（Holger Rune）。

澳洲代表德米瑙爾因為對手太累而退賽，不戰而勝晉級。

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