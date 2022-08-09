SBS 新聞簡報（5月3日）

【新聞自由排名】澳洲第27位 香港140 中國倒數

今日是「世界新聞自由日」，無國界記者組織（RSF）公佈2023年的世界新聞自由指數排名。





排名最高的是挪威、愛爾蘭和丹麥，澳洲由去年第39位升至27位，美國第45。香港排第140位，台灣排35，中國則以179位倒數第二，僅高於北韓。





該組織又形容中國為「全世界最大的記者監獄」，當局在境內及全球對新聞業與知情權展開打壓行動，而傳媒幾乎全部由政府和中國共產黨控制。



【新聞自由日】傳媒聯盟呼籲英國釋放阿桑奇

澳洲的傳媒工會也藉今日呼籲釋放維基解密創辦人阿桑奇。





曾經在埃及被關押、目前領導澳洲新聞自由行動的記者Peter Greste向SBS新聞表示，聯邦政府必須改革法例以加強對傳媒從業者的保護。





「目前在澳洲，沒任何保護新聞自由原則的法律或憲法條文。訂立《新聞自由法》將可以解決這個問題。」



外長再次呼籲中國解除對大麥和紅酒限制

當局再次呼籲中國，解除對大麥和紅酒的進口限制。





北京早前表示會加快對大麥限制的審查，而坎培拉則撤回在世貿的對華投訴。





黃英賢說，澳方已嘗試透過多個途徑解決問題，自去年以來也取得進展，特別是在煤礦方面，而大麥和紅酒是下一個焦點行業。



澳洲空軍參與蘇丹救援 近兩百國民已撤離

在夥伴國家幫助下以及皇家澳洲空軍介入後，超過190名澳洲公民及家人撤離蘇丹。





澳軍一艘飛機參與昨晚的救援行動，搭載36名澳洲及其他6個國家的國民，安全抵達塞浦路斯。





南澳兩警員遇襲送醫 施襲者被當場擊斃

南澳有兩名警員執勤時遇襲，施襲者被當場擊斃。





事發今日上午，南澳東南部Crystal Brook有人報稱受到狗隻滋擾，兩名警員前往事發房屋，隨即受到住戶持刀攻擊。





警方證實，兩人受傷送院，一人重傷但情況穩定，另一人輕傷。而施襲者被警員開槍還擊，當場身亡。重案組和法醫團隊正在調查事件。





南澳警察協會表示正為受傷同袍及親屬提供支持，又指警員每日的任務都面對著危險。



昆州消防員殉職 民眾及同袍紀念

大量民眾和同袍紀念殉職的昆州消防員。





參與救援布里斯本南部一個工廠大火的Izabella Nash因傷送院後不治。





署理消防及緊急服務處長華森（Mike Wassing）表示，Izzy在2014年加入消防隊，是一級消防員，她將會永遠被同袍所懷念和銘記。





另一位女性消防員Lia Drew仍重傷留醫，情況穩定。



德州槍擊案墨西哥疑兇被捕

案發當地上星期五晚，38歲墨西哥男子奧羅佩薩（Francisco Oropesa）被鄰居要求停止練習射擊的噪音後，持步槍闖入屋內槍殺5人並逃離現場。





聯邦調查局懸紅8萬美元緝捕，警方隨即在當地星期二接獲線報，在案發現場附近一間房屋的衣櫃內發現藏匿的疑兇。





當局正調查疑犯如何獲得行兇武器，又指他曾4次被美國驅逐出境。



體育消息

英超聯賽，阿仙奴主場3比1擊敗車路士，重返榜首，在踢多兩場的情況下領先排第二的曼城2分。



