SBS 新聞簡報（5月30日）

西澳衛生廳長獲黨內左翼支持有望接任州長

西澳衛生廳長桑德森（Amber-Jade Sanderson），在下任州長的競爭中跑出。





現年55歲的州長 麥高文昨日突然宣佈因筋疲力盡而辭職 ，退出政壇，將 在本周後卸任 。





副州長庫克（Roger Cook）已表態參與競逐黨魁，但和他同屬工黨左翼派系的桑德森，已和在派系內佔關鍵地位的聯合工人工會開會，獲得了大部份支持。





桑德森表示，她將會和黨內核心的同僚接觸，確保團結和穩定。她強調會尊重領袖遴選程序，並保持和各方溝通。



【普華永道洩密案】國防部：共2億元合同

國防部證實，目前和會計師樓普華永道共有54個份合同，總共價值2.23億元。





普華永道因為 有高層曾向跨國公司洩露政府機密文件以逃避稅務 ，而正被當局調查。國防部官員今日接受參議院聽證會質詢。





國防部秘書長莫里亞蒂（ Greg Moriarty）被問到，做了甚麼來確保現有合同不在洩密文件之列。





他說已獲普華永道兩次書面保證，但會繼續採取一系列措施來處理和該公司的關係，但強調此舉需要時間。



綠黨被指黨內存在種族歧視問題

綠黨被指責黨內有種族歧視現象。





已退黨的獨立參議員索普（Lidia Thorpe）表示，將會就種族歧視問題向人權委員會投訴綠黨領袖班特（Adam Bandt）和副領袖法魯奇（Mehreen Faruqi）。





班特回應指，沒一個政黨可以對制度性種族歧視免疫，但綠黨決心清除這種現象。





而法魯奇表示，自己在所有工作過的機構都經歷過種族歧視，包括綠黨，因此會致力於解決這個國家的系統性問題。



南澳反示威法例遭團體及執政議員反對

南澳政府推動反示威法例，引起爭議。





公民團體和執政工黨的部份現任和前任議員等約200名示威者，一星期內第二次集會反對法案。上議會正在審議的新法例，將會對造成破壞的政治示威罰款最高5萬元。





反對者認為此舉將影響大部份工業行動和異見人士。超過80個團體就此向人權法律中心、國際特赦組織和南澳社會服務委員會發出公開信。



皇冠集團涉反洗錢及反恐法遭罰4.5億元

墨爾本和珀斯的皇冠賭場今日和金融監管機構澳洲交易報告及分析中心（AUSTRAC）達成協議，由聯邦法院來判決罰款執行。





法院將於7月10和11日舉行聆訊。





皇冠集團發聲明就不當行為道歉，形容為「不可接受」。



基輔和莫斯科同日先後遭無人機攻擊

烏克蘭和俄羅斯相繼遭到無人機襲擊。





據報莫斯科兩棟住宅在周二上午遭到10架無人機擊中，輕微受損，無人受傷。目前未知襲擊的情況和來源。





與此同時，烏克蘭表示，首都基輔在今日凌晨遭到俄羅斯無人機攻擊，造成至少1死4傷。



美國邀請中方舉行防長會晤遭拒

中方拒絕在亞洲安全峰會上和美國舉行防長會面。





中國國防部長李尚福和美國國防部長奧斯汀將於周末出席在新加坡舉行的香格里拉對話，美方早前提出，期間與中方代表會面。





不過，五角大樓證實，已接獲北京通知，拒絕兩國防長會面。





體育消息

英超球隊車路士宣佈51歲的阿根廷教練普捷天奴出任新領隊。他曾帶領熱刺奪得歐聯亞軍、帶領巴黎聖日耳門贏得法甲冠軍。



