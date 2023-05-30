麥高文筋疲力盡 下周退出政壇

他說，他感到筋疲力盡 (exhausted)，無力繼續擔任州長。



麥高文於 2021 年 5 月 2 日在珀斯接種首劑新冠疫苗。 Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT 他除了是西澳州長外，還兼任財政廳長一職。另外，他是西澳 Rockingham 選區的議員。





現年 55 歲的麥高文自 27 年前，即 1996 年起，便獲選為 Rockingham 選區的州議員。



2021 年西澳大選前夕，預知將再下一城的麥高文帶同家人參與活動。 Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT 之後更在 11 年前，即 2012 年擔任西澳反對黨領袖，並帶領工黨贏得 2017 州選舉，當年工黨在西澳下議院 59 個議席中，奪得了 41 個議席，成為西澳下議院有史以來奪得最多議席及佔最絕大多數的政府。





工黨在當年上議院也是最大的政黨，在 36 個議席中，他們佔了 14 個。





不過，麥高文在新冠疫情中，人氣攀升至頂峰，在 4 年後的州選舉中，創下了比 2017 年更輝煌的成績。下議院 59 個議席，工黨一口氣拿下 53 個。自由黨只能保住兩席，其餘 4 席有國家黨奪得，他們超越了自由黨，成為最大的反對黨。





上議院成績也一樣彪炳，36 個議席中，工黨奪得 21 席，佔大多數，其實只需 19 個上議院議員贊成便，法案便可以在上議院獲得通過。





很多人以“mild”(脾氣好、溫和)來形容麥高文。





麥高文對於自己能擔任 6 年的州長也感到有點意外。不過，他說他經常要和其他人進行辯論，總是沒完沒了，所以感到很累。



