SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月31日）Play05:46SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.02MB)Published 31 October 2022 at 6:11pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 31 October 2022 at 6:11pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞皇家委會今起就自動追數系統事件聽取證供近半澳人不滿聯邦財案 憂來年生活水平每況愈下【韓國梨泰院人踩人】增至逾150死 即日起設全國哀悼期印度一條百年吊橋倒塌 至少81死瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【文化 360】- 陳秀才與衛朝奉之四 (大結局)洪災最新：新州多區發惡劣雷暴及強降雨警告（10 月 31 日）【樹熊瀕危】科學家新計劃推動全民救救樹熊皇家委會今起就自動追數系統事件聽取證供