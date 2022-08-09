SBS 新聞簡報（5月31日）

通脹率回升 央行或繼續加息

統計局今日公佈，截至4月的過去12個月的通脹率達到6.8%，高於3月的6.3%。其中，食品與飲品的價格上漲7.9%，租金上漲6.1%，燃油費用也攀升。





儲備銀行行長洛菲利表示，租金是消費者價格指數增長最大的單一項目之一，而央行預計增長率可達一成。





他說最大問題在於市場供需，空置率非常低，只有家庭平均人數增加才有望令租金下跌。



【原住民公投】眾院大比數通過

原住民國會之聲入憲公投的議案今日在眾議院通過，交由參議院審議，預計會在6月通過。





原住民事務部長貝妮啟動「贊成」陣營的宣傳活動。她表示，澳洲離真正承認原住民只有一步之遙，在公投中投「贊成」票將可令國家前進，切實作出改變。





由於自由黨並不反對舉行公投，因此只有國家黨以及10名自由黨議員對議案投反對票。而他們將會參與設計公投「反對」陣營的宣傳小冊子，郵寄給選民。



北韓發射衛星失敗墜海 南韓打撈殘骸

北韓今日發射人造衛星失敗，當局表示會調查原因，早日進行第二次發射。





當地時間清晨6點，北韓在平安北道西海衛星發射場，用新型運載火箭「千里馬-1」號發射一枚軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號，但由於技術原因發射失敗墜入朝鮮半島西部海域。





南韓及日本一度發出警報，並保持高度戒備。美日韓以及聯合國均譴責北韓做法。南韓軍方之後成功打撈疑似火箭殘骸進行研究。



拒兩國防長會面 北京批美方炒作

中國國防部批評美方炒作兩國防長會面被拒的消息。





五角大樓透露，美方曾建議中美防長在新加坡舉行的香格里拉對話期間舉行會談，但被中方拒絕。





在北京，國防部新聞發言人譚克非回應，兩軍接觸交流並未中斷，但對話不能沒原則，溝通不能沒底綫，兩軍交流出現困難，責任完全在美方。





他又批評美方不顧中方關切、人為製造障礙，嚴重破壞兩軍互信，應以實際行動展示誠意、糾正錯誤。



新西蘭南部海域6.2級地震

新西蘭南部對出海域發生6.2級地震，目前未有傷亡或損毀報告。





地震發生在澳洲東岸時間約中午12點，震央位於女皇鎮西南部海域的奧克蘭群島附近，震源深度10公里。





離震央最近的新西蘭本土Invercargill市議會表示，沒接到有震感的報告。



警方懷疑雪梨大樓火場有人遇難

當局考慮先拆除遭大火焚毀的雪梨市中心文物大樓，再開始搜尋是否有人在火場遇難。





警方知悉至少15名露宿者經常留宿起火大樓，已和其中13人聯絡確認安全，仍有兩人下落不明。警方表示，一旦確認建築殘骸安全，就會派出警犬搜尋是否有人曾在火場逗留的證據。





至於 起火原因仍在調查中 。



學生抗議強制性無薪實習

有示威者要求社工和教育行業向實習生發工資。





學生和倡議團體今日在新南威爾士大學校園抗議，表示已「受夠」參加屬於課程內容的強制性無薪實習。





一位三年級大學生向SBS新聞表示，全職實習工作令他處於貧困之中，要領取青年津貼度日。



體育消息

法網賽事爆出冷門，世界排名第二的俄羅斯選手麥維迪夫激戰4小時，不敵首次參加正賽的巴西球手Thiago Seyboth Wild，在男單首圈出局。



