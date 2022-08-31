SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（8月31日）Play05:55SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.34MB)Published 31 August 2022 at 5:45pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 31 August 2022 at 5:45pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE新冠要聞：全澳確診破千萬宗 當局料縮短隔離天數（8月31日）【大喜訊】日本大放寬入境限制 重新開放自由行澳洲面对技能短缺、移民和加薪困境 这100名嘉宾能给出解决方案吗？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】藥管局初步批准莫德納二價新冠疫苗（8月31日）SBS 中文新聞 （8月31日）【移民好消息！】昆州北領地工人奇缺 爭取增移民配額彌補勞動人口不足【AI可醫病?】蒙納殊大學開發人工智能協助治療癲癇症