SBS廣東話節目

SBS 新聞簡報（11月4日）

SBS廣東話節目

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 4 November 2022 at 6:17pm
By Koma Cheng
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 4 November 2022 at 6:17pm
By Koma Cheng
Source: SBS
今日重點新聞

【派定心丸】財長：澳洲不會衰退 將出手壓低能源價格

極端天氣不斷上演 專家：全球已危險性脫軌

洪災最新：新州為鄉鎮農民提供財務援助（11 月 4 日）

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


Advertisement
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

DOMINIC PERROTTET NSW FLOODS VISIT

洪災最新：新州為鄉鎮農民提供財務援助（11 月 4 日）

COVID Vaccine

【疫苗快報】澳洲社區傳播多種新冠變種病毒（11月4日）

余錦明 Ken 營辦幼教中心，以附設農場吸引員工。

【全澳人手不足】港人營辦幼教中心 附設農場吸引員工

US AIR FORCE TRAINING ARRIVAL DARWIN

美軍在澳部署可攜帶核彈頭轟炸機會否令澳洲成被襲對象？