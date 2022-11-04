SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（11月4日）Play05:49SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.7MB)Published 4 November 2022 at 6:17pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 4 November 2022 at 6:17pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【派定心丸】財長：澳洲不會衰退 將出手壓低能源價格極端天氣不斷上演 專家：全球已危險性脫軌洪災最新：新州為鄉鎮農民提供財務援助（11 月 4 日）瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes洪災最新：新州為鄉鎮農民提供財務援助（11 月 4 日）【疫苗快報】澳洲社區傳播多種新冠變種病毒（11月4日）【全澳人手不足】港人營辦幼教中心 附設農場吸引員工美軍在澳部署可攜帶核彈頭轟炸機會否令澳洲成被襲對象？