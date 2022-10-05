SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月5日）Play05:59SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.48MB)Published 5 October 2022 at 6:39pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 5 October 2022 at 6:39pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞兩大超市為抗通脹推凍價政策 政策來年會否延續?最具影響力亞裔澳洲人評選：越裔律師獲獎 SBS三華人入圍【洪水警報】多個天氣系統影響 新州將有連場豪雨瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】維州關閉新冠隔離中心（10月5日）民以食為天 — 從香料到中世紀大航海時代四大銀行跟隨官息加0.25厘 有靠慈善支援者成「日光族」【百密一疏】 有信心大機構有能力保管你的個人數據嗎？