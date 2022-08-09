SBS 新聞簡報（7月5日）

總理稱港警通緝澳洲人是「不可接受」

總理艾巴尼斯表示，香港警方以港區國安法通緝澳洲人「令人不可接受」。





艾巴尼斯今日回應事件時指，澳洲會繼續在可以合作的事務上和中國合作，在必須反對的事務上保持反對。他形容兩國在人權問題上有分歧。





反對黨促政府停用中國製無人機

審計顯示，聯邦政府共有38個部門，包括國防部、外交部、氣象局等，採用中國企業大疆所製的無人機、鏡頭和其他設備。





反對黨促請當局停用，並設立一個辦公室，專門評估來自「專制國家」的科技產品的國家安全風險。



聯邦廉署5天收逾300宗舉報

公署公佈，截至今日星期三，已收到186宗網上舉報、116宗電話舉報，另有60宗轉介個案，此前已經被傳媒披露。





【原住民之聲】當局公佈四大著眼點

原住民事務部長貝妮再次形容，原住民之聲入憲公投的反對陣營是採用「特朗普式」政治手段去分化國民。





她又批評，反對陣營透過錯誤資訊及後真相手法去打擊原住民之聲，包括在社交平台上謊稱該機構會影響民主根基和一人一票的原則。



調查：托兒費升幅超通脹及工資

調查發現，托兒費用的升幅已超過通脹和工資。





競爭及消費者公署的調查指，雖然有政府補貼，但扣除補貼後父母要自掏腰包的金額，在過去4年增加了7至16%。





聯邦政府在去年宣佈 從今個新財年開始提高補貼 後，發起上述調查。當局擔心托兒服務機構的加價幅度過大。



俄烏互相指責計劃襲擊核電站

俄羅斯和烏克蘭互相指責對方 計劃襲擊扎波羅熱核電站 。





烏克蘭總統澤連斯基昨日表示，收到情報顯示俄軍人員正在這個歐洲最大的核電站的頂部安裝爆炸物，並計劃嫁禍給烏克蘭。他說此舉將對更廣大地區造成更大的安全威脅。





不過，俄方今日聲稱，是烏方人員試圖將被核廢料污染的炸彈投放到核電站廠房。





目前雙方都未就說法提供證據。



以色列再空襲加沙以報復

以色列對加沙地帶發動空襲，以報復遭到火箭炮襲擊。





以軍表示，部隊從約旦河西岸城市傑寧的巴勒斯坦武裝份子營地撤離後不久，遭到5枚從加沙地帶發射的火箭炮襲擊，不過全部成功攔截，無人傷亡。





巴勒斯坦當局批評以方升級衝突，是針對當地民眾的公開戰爭。



據報日本最快下月排放核污水

據報日本政府最快8月開始排放福島核電廠的核污水。





中國外交部批評，該報告不能成為日方排海的「護身符」和「通行證」，又說報告結論未能獲得各方專家一致認可。



體育消息

中國女足公佈世界盃的23人大名單，並將於星期五出發，入駐阿德雷德的大本營。



